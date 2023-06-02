〈美股盤後〉美債限法案拚周末前參院表決 那指費半強升逾1%

隨著美國有望避免債務違約，投資人同時消化聯準會言論、新出爐的財報以及最新經濟數據，美股週四 (1 日) 喜上眉梢，戴爾財報告捷，輝達等半導體類股猛升，蘋果距離歷史新高一步之遙。

不過，受到 Salesforce 拖累，道瓊漲幅受限，終場收紅逾 150 點。那指則強升逾 1.2%，標普指數漲近 1%，創 2022 年 8 月以來最高，費半勁揚逾 1.5%。

政經消息， 美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上週末達成的舉債上限協議，週三於眾議院通過全院表決。美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四表示：「參議院將一直在會期中，直到我們將避免美國違約的債務上限法案提交給拜登。」

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四再度呼籲聯準會不要升息，他認為：「是時候在 6 月『跳過』升息，然後看看後續是否要再升息。」

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 週四發布《聯準會貨幣政策是否實現足夠的限制性？》研究文章中指出，聯準會在數次升息後，貨幣政策得到改善，通膨減緩前景看起來不錯，但不能完全保證，需要持續保持警惕。

台灣和美國在華府美國在台協會總部 (AIT) 週四正式簽署「台美 21 世紀貿易倡議」的首批協定，蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係，為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

地緣政治方面，俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 週四表示發現美國間諜活動，指控美國國家安全局 (NSA) 利用監控軟體侵入了俄羅斯官員蘋果手機，涉及數千台蘋果設備。

週四 (1 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收紅，資訊科技、工業和材料領漲，僅公用事業、非必需消費品收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.82%；Meta (META-US) 上漲 2.98%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.60%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28%。

道瓊成分股逾半收紅。安進 (AMGN-US) 下跌 2.89%；Salesforce (CRM-US) 下跌 4.69%；Visa (V-US) 上漲 2.47%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.62%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.74%。

費半成分股近乎全揚。輝達 (NVDA-US) 上揚 5.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.15%；AMD (AMD-US) 上漲 1.07%；美光 (MU-US) 上漲 1.30%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.11%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.13%。

台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.34%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.60% 至每股 180.09 美元，2022 年 1 月以來的最高收盤價，接近歷史新高。蘋果即將在台灣時間下週二凌晨 1 點舉行年度全球開發者大會 (WWDC)，彭博報導，蘋果正在測試高階 Mac 桌上型電腦和處理器，此外，蘋果計劃再 2027 年新開和重開共 53 零售門市，希望更深入地進入中國和亞洲其他市場，同時全面翻新美國和歐洲的老店。

戴爾 (DELL) (DELL-US) 於盤中暫停交易，接著宣布公司財報第一財季營收為 209 億美元，每股純益 1.31 美元，明顯優於華爾街預期，推動該公司股價尾盤飆升，收至每股 45.46 美元，漲幅超過 1.4%。

Meta (META-US) 走升 2.98% 至每股 272.61 美元。Quest 3 VR 頭戴式裝置是 Meta 公司的最新產品，預計今年十月發表，但為了搶先蘋果一步，Meta 週四宣布推出 Quest 3，新型號售價 499 美元，較舊型號貴 100 美元，將於今年秋季推出。

AI 應用軟體公司 C3.ai (AI-US) 股價暴跌 13.22% 至每股 34.72 美元。C3.ai 週三盤後公布 2023 會計年度第四季財報符合預期，但 2024 會計年度第一季和全財年的財測遜於華爾街預期。

雲端運算軟體公司 Salesforce (CRM-US) 下滑 4.69% 至每股 212.90 美元。由於企業縮減開支，Salesforce 最新財報營收增速創 13 年來新低，並且有機會進一步減速。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 23.2 萬，預期 23.5 萬，前值 23 萬

美國上周續領失業金人數報 179.5 萬，預期 180 萬，前值 178.9 萬

美國 5 月 ADP 就業人數報 27.8 萬，預期 17 萬，前值 29.1 萬

美國 5 月 ISM 製造業指數報 46.9，預期 47.0，前值 47.1

華爾街分析

Landsberg Bennett 私人財富管理首席投資長 Michael Landsberg 表示：「眾議院通過債務上限法案，是邁向解決這個問題的重要一步。市場一直在為債務上限得到解決進行定價，雖然債務上限問題構成重大風險，但在預期該問題將得以解決的情況下，股市在很大程度上忽視了它。」

Miller Tabak 分析師 Matt Maley 警示：「無論投資人對 AI 的潛力多麼看好，他們都應該做好因應盤整的準備。有時，深度拉回是持久的，就像我們在網際網路泡沫破裂後看到的那樣。有時，它們只持續了幾個星期，隨後就會出現新的、非常強勁的反彈，把股市推得更高。」

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