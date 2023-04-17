〈董事酬勞公布〉上市公司台積電、聯發科去年平均每位董事酬勞破億元

上市公司去 (111) 年度董監酬金出爐，第一名為權王台積電 (2330-TW)，平均每位董事 (加計兼任員工) 籌金 1.38 億元奪冠，聯發科 (2454-TW) 則以平均 1.09 億元居次，第三名則由被動元件大廠國巨 (2327-TW) 以平均 9567 萬元拿下。

證交所今 (17) 日公布上市公司董事酬金，以加計兼任員工平均酬金來看，前 10 名中半導體就包辦 5 個席次，分別有台積電、聯發科、聯電、力積電 (6770-TW)、瑞昱 (2379-TW)，中信金 (2891-TW) 則是唯一擠進前 10 名的金融業。

台積電與聯發科是「唯二」破億元的上市公司，其中台積電每位董事 (含兼任員工) 平均可領 1.38 億元，聯發科平均每位可領 1.09 億元；第三名則為國巨，平均每位員工可領 9567 萬元，第四名則由聯電，平均每位董事可領 8586 萬元。

中信金平均每位董事可領 6246 萬元，排名第五也是唯一擠進前 10 名的金融業；光電指標股大立光 (3008-TW) 平均每位董事可領 5847 萬元排名第八，瑞昱平均每位董事 5282 萬元排名第 9，第 10 名則是技嘉 (2376-TW)，每位董事平均可領 5187 萬元酬金。另外，鴻海 (2317-TW) 平均每位董事可領 5132 萬元酬金，排名第 11。