十銓前4月可望轉盈 明年工控營收占比衝1成

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 擴大產品線，在今年 COMPUTEX 展中推出六款橫跨記憶體、散熱方案及儲存裝置等全新產品，且今年首次獲國際 B2B 專案訂單挹注，4 月營運動能強勁、可望帶動前 4 月轉盈；隨著工控布局效益顯現、客戶主動前來洽單，相關營收占比可望持續拉升，明年力拚超過 1 成。

十銓第一季受市場需求不佳影響，隨著記憶體價格續跌，認列庫存跌價損失，導致第一季稅後虧損 3800 萬元，每股虧損 0.54 元。

不過，十銓今年首獲國際 B2B 專案訂單，帶動 4 月營收暴增至 26.53 億元，較上月大增 3.65 倍，並較去年同期成長近 5 倍，寫下歷史新高；前 4 月累計營收 42.23 億元，年增 96%。法人看好，4 月獲利可望大增，一舉彌補第一季虧損，帶動前 4 月營運轉盈。

十銓積極布局電競、工控市場，效益也逐漸顯現，十銓表示，以前工控應用上，都是公司自己去找客人，現在是客人會來找我們，隨著工控項目持續推進，加上大型專案訂單若順利挹注，明年營收占比有機會超過 1 成。

十銓今年也特別展出散熱 SSD 方案，十銓指出，近兩、三年累積許多 SSD 散熱專利，包括結構、材質等層面，在記憶體價格維持低檔下，SSD 營收占比有機會拉升，將積極卡位市場，鞏固 SSD 銷售機會。

