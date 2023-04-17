〈董事酬勞公布〉上櫃公司半導體稱雄 世界加計兼任員工每位董事3688萬元入袋居冠

上櫃公司董事酬金統計結果出爐，去 (2022) 年加計兼任員工酬金，冠軍由半導體業者世界 (5347-TW)，以平均每位董事酬金 3688 萬元稱霸上櫃公司，第二名則是欣銓 (3264-TW) 平均每位董事酬金約 2515 萬元居次。

統計上櫃公司董事酬金前 10 高的產業，半導體業就占了 7 個席次，包括世界、欣銓、群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、頎邦 (6147-TW)、環球晶 (6488-TW)、穩懋 (3105-TW) 等全都榜上有名。

橘子與鈊象則是唯二擠進前 10 名的文創產業，其中橘子每位平均酬金 2388 萬元、排名第三，鈊象每位董事平均酬金約 2179 萬元排名第四，在半導體稱霸中少數異軍突起的產業。

群聯去年每位董事平均約有 1879 萬元的酬勞入袋排名第五，威剛每位董事平均約可領取 1712 萬元排名第六，頎邦平均每位董事約有 1627 萬元，排名第七，環球晶每位董事平均約可領取 1578 萬元，排名第八。

另外，聖暉平均每位董事約可領取 1408 萬元排名第九，穩懋每位平均約可領取 1399 萬元排名第十。

但若不計入兼任員工，則由欣銓以平均每位 1355 萬元居冠，其次分別為聖暉平均每位 1158 萬元、世界平均每位 1115 萬元分別排名亞軍、季軍；鈊象平均 917 萬元、中美晶 817 萬元分別排名第四、第五。

另外，環球晶平均每位董事約可領取 812 萬元酬金，與中美晶相當；力旺 (3519-TW) 平均每位約可領取 710 萬元、中菲行 (5609-TW) 平均約可領取 650 萬元、頎邦平均每位約可領取 619 萬元、光頡 (-TW) 平均每位約可領取 590 萬元。