債限協議獲眾院通過 等待參院表決 美債殖利率攀升

美國國債殖利率周四 (1 日) 上漲，因為在周三 (31 日) 眾議院投票通過財政責任法案並送交參議院後，債務上限危機更接近解決。

美東時間上午 6:52，10 年期美國國債殖利率上漲 3.2 個基點至 3.669%。2 年期美國國債殖利率上漲 5 個基點至 4.44%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二 (30 日) 共和黨控制的眾議院以 314 票對 117 票的多數通過財政責任法案，提振了人們對債務上限危機在 6 月 5 日截止日期前得到解決的樂觀情緒。當天是美國債務可能違約的第一天，可能引發全球金融市場的全面經濟問題。

由於白宮和眾議院議長麥卡錫之間就提高債務上限進行的談判證明十分困難，而且最終達成的妥協協議招致了共和黨和民主黨的批評，最近幾周緊張局勢加劇。

該法案現在必須由民主黨控制的參議院通過，雙方領導人都表示希望在未來幾天內通過，然後再由總統拜登簽署成為法律。

在其他新聞方面，投資人評估了勞動市場的前景，等待周四發布的 5 月 ADP 就業變化報告和每周首次申請失業救濟金人數數據，以及定於周五 (2 日) 發布的 4 月就業報告。ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報告也將於周四公佈。

這些數據可能提供 Fed 下一步貨幣政策方向的指引，尤其是在利率方面，並可能提供有關美國經濟是否即將陷入衰退的線索。