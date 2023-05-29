嘉威生活：美國零售業今年庫存去化樂觀 有利營運走勢

嘉威生活 (3557-TW) 對美國零售業今年以來的庫存去化漸表樂觀，嘉威生活今 (29) 日指出，由客戶端的營運數字顯示，民生必需品仍是貨架上不可或缺的基礎，嘉威有望跟隨客戶腳步前進，穩住基本盤並透過產品組合的優化，尋求營運向上突破的契機。

嘉威生活主管指出，2023 年第一季美國零售業者的庫存壓力逐步去化，嘉威第一大客戶 Walmart 第一季營收年增 7.6％，並調升今年財測，成長力道來自雜貨業的銷售數字增加。

嘉威生活主管指出，北美主要的大型零售通路近期公布季報，以具代表性的 Walmart、Costco 及 Target 來說，最近一季營收分別成長 7.6%、2% 及 0.5%，財務表現較市場分析師預期為佳，庫存水位下降並獲得更好控制。如 Target 庫存水位比上年度下降 16%，Walmart 表示營收主要受惠於大型雜貨業務抵消服裝和電子產品銷售疲軟的影響。

庫存去化主要是消費性產品，屬於雜貨業等民生必需品則是成長來源，有別於消費性產品，嘉威生活的產品屬於民生必需品，價格走親民路線，對大型通路業者而言，民生必需品也是貨架上不可或缺的基礎，屬於去化速度較快的產品，產業受景氣影響庫存去化的壓力較低。

嘉威生活主管指出，嘉威生活 2023 年第一季營收 14.73 億元，單季毛利率 39.41%，季增 1.53 個百分點，年增 5.69 個百分點，已叩抵 4 成的歷史高點，稅後純益 1.61 億元，季增 13%，年減 34%，每股純益為 2 元。

同時，歷年第二季及第三季為嘉威生活營運淡季，但公司併入品牌廚 prepara，近 2 年營收年成長率達到 40％以上，持續減緩淡旺季的落差；國際越來越重視 ESG 議題，也討論永續實踐的各種可能性，嘉威生活 R-PET 環保材料符合環保、永續及減碳，提供市場未來最適合的產品需求，今年在歐洲及美國的家居大展都得到客戶的肯定，可望持續國際展的熱度，拓展環保領域產品在主要客戶的滲透率，以增加營運動能。

嘉威生活今 (29) 日召開股東常會，承認 2022 年度營業報告書、決算表冊案及盈餘分配案，嘉威生活去年度每股總計配發 8 元現金股息，下半年每股 5 元現金股利除息交易日為 6 月 2 6 日。