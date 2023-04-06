勞動基金2月收益1189.5億元 單月吐回逾300億元

通膨陰霾揮之不去，全球股債市場持續震盪，勞動基金截至 2 月收益數 1189.5 億元，較 1 月吐回 317.7 億元，但收益率仍有 2.21%。

勞動基金運用局今 (6) 日公布勞動基金績效，受到通膨降溫速度不如預期，市場對央行持續升息預期心理未減，導致國際股債持續震盪，勞動基金 2 月績效也因此吐回 317 億元。

2 月勞動基金包括新舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、勞職保基金等全都收益進帳，其中攸關勞工退休金的新制勞退基金收益數 724.5 億元、收益率 2.01%；舊制勞退基金收益數 248.6 億元、收益率 2.90%，合計勞退基金收益數共 973.1 億元、收益率 2.18%。

另外，勞保基金收益數 210.8 億元、收益率 2.91%，就業保險基金收益數 1.9 億元、勞職保基金收益數 0.7 億元、積欠工資墊償基金收益數 3 億元。

在基金規模部分，整體勞動基金截至今 (2023) 年 2 月底止規模共 5 兆 6254 億元，其中新制勞退基金規模為 3 兆 6255 億元，舊制勞退基金規模為 9778 億元。

另外，勞保基金規模 8146 億元，就保基金規模 1571 億元，勞職保基金規模為 346 億元，積欠工資墊償基金規模共 158 億元。

勞動基金運用局表示，以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (2013 年到 2023 年 2 月) 平均報酬率為 4.28%，國保基金近 10 年多 (2013 年到 2023 年 2 月) 平均報酬率為 4.52%，長期投資績效穩健。

整體而言，全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將長期維持在高點，而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映積極升息對經濟及金融系統的巨大影響，並增加市場風險蔓延之疑慮，勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。