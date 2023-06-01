台股拉回不用怕！這類題材股整完隊帶頭上萬七！

這幾天台股果然如預期的出現震盪而震盪的核心就落在 AI 概念股，從近幾天的底部買盤來看法人 / 大戶們有在慢慢的回溫但力道仍然疲弱，這波 AI 的震盪並不是一件壞事，先給結論，鴻光投顧徐紹軒分析師認為這波拉回是為上萬七做準備，如果要你在台股近一年以來的高點 16700 附近追高股票，我想你應該也不敢大舉進場吧! 這就是現在大戶 / 法人遇到的問題，所以適時的讓大盤去做一個降溫反倒是對後續行情有利的一個動作，這時大家就要去留意一些前波沒有進場的績優股，等待大盤拉回有撐時開始逢低布局撿好股。

現在仍是很多人覺得大盤這波千點行情自己根本沒有參與到，所以這幾天有進場追買 AI 類股的投資朋友開始哀鴻遍野，哭著說 AI 股都是股市中的渣男，還沒擁有它時它都各種利多各種好，等到真正擁有它時不但股價不漲還給我跳低下跌。我認為並非你買的股票不好而是時機不對，如果你在 AI 風潮來臨之前就提前買好的話，你就會覺得它是優質好男人是萬里挑一的績優股，對吧!

至於這個時機我認為就是投資的關鍵，現在 AI 話題的第一波風潮會告一個段落，資金將重回各個趨勢股裡面輪動，等待下一個題材爆發點，而下一個 AI party 我認為會落在【車用結合 AI】，可以從輝達 (NVIDIA-US) 與聯發科 (2454-TW) 聯手攻車用的個訊息而得知，兩家公司強強聯手發展未來的自駕車，所以後續大家要留意車用 AI 受惠的概念股，至於哪些公司受惠到車用 AI 且股價正在蠢蠢欲動的呢? 後續飆股訊息請大家關注我的頻道，裡面將會告訴你!

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