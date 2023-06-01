〈台股盤前要聞〉鴻海看旺AI伺服器商機、聯發科明年手機重返成長 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海董事長劉揚偉表示，AI 伺服器商機優於預期，下半年預計會有三位數百分比、倍數成長；聯發科董事長蔡明介表示，今年手機需求持續疲軟，但在經濟循環下，未來兩年會逐步恢復成長。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

鴻海劉揚偉：AI 伺服器商機優預期 下半年將有三位數成長

鴻海 (2317-TW) 昨 (31) 日召開股東會，董事長劉揚偉表示，下半年能見度還是不高，維持前次法說會全年持平保守的看法。不過，AI 伺服器商機優於預期，下半年預計會有三位數百分比、倍數成長。閱讀全文...

聯發科蔡明介：明年手機業務恢復成長 非手機也扮要角

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (31) 日舉辦股東會，董事長蔡明介表示，今年手機需求持續疲軟，但在經濟循環下，未來兩年會逐步恢復成長，且聯發科在非手機領域也扮演重要動能，看好整體業務平衡發展。閱讀全文...

南亞吳嘉昭：生成式 AI 量能驚人 電子材料商機龐大

南亞 (1303-TW) 昨 (31) 日召開股東會，針對近期黃仁勳在 COMPUTEX 掀起旋風，連台塑都到場參加演講，董事長吳嘉昭表示，生成式 AI 量能驚人，對未來電子材料帶來龐大商機。閱讀全文...

鴻海取得國創半導體 IC、SiC 事業 新成立 IC 設計公司強化車用整合

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 昨 (31) 日晚間共同宣布，合資的國創半導體將旗下的 IC、SiC 元件 / 模組產品事業，以 2.04 億元讓予鴻海新設立的 IC 設計子公司。閱讀全文...

裕隆迎新能源車時代！綠能事業落實車型開發生產 首發這 2 款車

裕隆 (2201-TW) 昨 (31) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，今 (2023) 年將積極持續推動節能、創能和儲能等相關業務和新事業，並落實到車型開發、生產，預計投入 NISSAN X-Trail、LUXGEN n7 電動車，做好新能源車世代來臨的準備。閱讀全文...

聯電：下半年半導體業景氣未見明顯復甦

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (31) 日召開股東會，財務長劉啟東會後表示，目前未看到下半年半導體產業景氣出現明顯復甦，但隨著 OLED 驅動 IC 需求暢旺，12 吋產能利用率可望回升至 9 成。閱讀全文...

長榮員工大紅包又來了！「年中」獎金約 10 個月

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 員工大紅包又來了，在連續兩年發出超過 40 個月年終獎金後，昨 (31) 日再發出員工酬勞共 19.18 億元，換算員工每人平均約入袋 60 萬元，等於再領到 10-11 個月的「年中」獎金。閱讀全文...

遠傳井琪：盼端午節前合併案有好消息 看好未來三年營運

遠傳 (4904-TW) 昨 (31) 日召開股東會，總經理井琪表示，5G 滲透率已經達到 26.67% 領先業界，同時祭出三年成長策略，未來三年營運都很看好；合併案則希望端午節前有好消息。閱讀全文...

泰山經營權變天！龍邦拿下過半董事席次 \

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭，昨 (31) 日進入股東臨時會全面改選式對決，最終龍邦挾股權優勢，拿下 4 董 1 獨董，公司派僅拿下 2 董 1 獨董，泰山泰山現任董事長詹景超及董事詹皓鈞雙雙落選。閱讀全文...



