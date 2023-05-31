央行金融穩定報告 示警這項投資的利率風險

中央銀行今 (31) 日發布 112 年金融穩定報告指出，考量主要經濟體通膨居高且未來走勢具不確定性，債券殖利率大幅上升的壓力仍存，並恐牽動台債殖利率再度走升，應密切關注金融機構債券投資的利率風險。

央行說明，去年央行四度調升政策利率和央行定期存單利率，金融業隔夜拆款利率也隨之走升，惟整體市場流動性仍屬充裕。

而 10 年期指標公債殖利率於去年 10 月下旬升抵 1.93% 近 14 年高點後，轉趨下滑。

不過，考量主要經濟體通膨居高且未來走勢具不確定性，債券殖利率大幅上升的壓力仍存，央行提醒，恐牽動台債殖利率再度走升。

民眾購屋負擔仍居高 買在台北市壓力最重

另一方面，央行提及，不動產市場交易明顯降溫且房價漲勢趨緩，民眾購屋負擔略降，但仍居高，去年第四季全國房貸負擔率逐季緩升後略回降為 40.25%，房價所得比為 9.61 倍，較去年同期增加，六都又以台北市購屋負擔最重。

不過，截至 3 月底，住宅貸款與建築貸款的逾放比率均續降至 0.07%，不動產貸款風險控管尚屬良好。

對於防疫險影響，央行說明，去年產險公司資產規模萎縮，稅前大幅虧損 1905 億元，至 12 月底平均資本適足率由前一年底 466.12% 降至 231.30%，所幸今年起理賠壓力有望減緩。

另一方面，央行也提到，儘管金融情勢緊縮幅度放緩，但主要央行緊縮貨幣政策造成的金融緊縮環境，金融脆弱度攀升。