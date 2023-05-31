宏全女性董事達1/3席次 鄭雅文接任董座

食品飲料包材及填充宏全 (9939-TW) 今 (31) 日召開股東會，並完成董事改選，包括總裁曹世忠、董事長戴宏全均退居幕後不再出任董事，同時，曹世忠今天一併請辭總經理職務，將由 6 月 9 日董事會通過由新世代掌舵。宏全新董事會女性董事席次並已達 9 席的 1/3，並由鄭雅文接任董事長。

宏全指出，宏全公司團隊 40 餘年來，致力於建立健全的公司治理體系，積極拓展海內外市場，擴張市占與競爭優勢，提供多元產品及服務與創新商業模式以滿足客戶的需求，整體營運屢獲佳績，2022 年合併營收為新台幣 246.96 億元，每股純益達 7.7 元，為宏全穩建發展奠定堅實的基礎。

宏全指出，為能持續挑戰新目標與未來長遠發展之計劃，提名新任董事名單加入新血，挹注新思惟與新觀念，在公司既有良好基礎下參與經營，獲致經驗傳承與磨練成長責任與機會，以發揮所長推動整體運作，符合世代接棒、梯隊養成確保公司持續穩定發展。

此外，宏全指出，提高女性董事比率至 1/3，體現董事會多元化之積極作為，符合金管會 3/28 公佈「上市櫃公司永續發展行動方案」：上市櫃公司至 2025 年女性董事須達 1/3 之要求。

宏全指出，為能挑戰宏全公司新階段任務，本屆新任董事及獨董名單包括：

1. 鄭雅文：為戴宏全前董事長的配偶，台大經濟系學士及美國伊利諾大學香檳校區會計碩士，具台灣、美國、澳洲三地會計師資格，擔任本公司財會主管達 26 年年資。具卓越的財務管理能力、豐富的資金募集經驗、專業的經營分析與投資評估能力。

2. 曹馨文：為曹世忠總裁的女兒，加拿大多倫多大學經濟系畢業，擔任本公司財務處襄理，年資達 13 年，熟稔財務帳款作業與具備專業財會能力。

3. 卓伯源：獨立董事，國立臺灣大學法律系學士、國立海洋大學法律研究所碩士、國立彰化師範大學教育學名譽博士，具備法律專業、豐富的縣政治理經驗及地方人脈廣，可分享學術交流與地方產業合作經驗。

宏全 2022 年營收 246.96 億元，稅後純益 22.15 億元，每股純益爲 7.7 元，將配發現金股利 4.8 元，2023 年第一季營收 60.66 億元，稅後純益爲 4.63 億元，每股純益 1.61 元。