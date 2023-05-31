法國5月通膨年增6% 達1年來新低 和緩程度超過預期

法國通貨膨脹的緩解幅度超過預期，達到 1 年來最低，這提振人們對歐洲央行可能很快暫停升息的信心。

法國統計局 (INSEE) 周三 (31 日) 公布的數據顯示，法國 5 月 CPI 月率下降 0.1%，而預期為增長 0.3%，年率也從前一個月的 6.9%，快速減至 6%，低於經濟學家預期的 6.4%，也是自 2022 年 5 月以來的最低水準。

這一結果歸功於各產業價格漲幅放緩，尤其是能源行業，增幅從 4 月份的 6.8% 降至 5 月份的 2.0%。根據 INSEE 數據，歐洲央行官員密切關注的製成品和服務通膨，年率也分別放緩至 4.1% 和 3%，食品通膨則由 15.0% 降至 14.1%。

德國將於周三晚些時候公布本月數據，早期地區數據顯示，其價格漲幅出現類的似回落。歐元區 20 國的數據將於周四發布。

儘管歐洲央行和法國政府都歡迎整體價格漲幅回落，但潛在壓力並沒有那麼快消退，法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 上周表示，核心通膨顯示出持續性，服務業可能成為推動價格上漲的主導力量。

周三早些時候，歐洲央行管理委員會成員 Madis Muller 表示，可能還會有不止一次 25 基點的升息，他警告稱，通膨並沒有明顯放緩的跡象。