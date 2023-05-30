馬斯克訪問中國 會見外交部長秦剛 北京努力表明仍對美企開放

馬斯克周二 (30 日) 會見了中國外交部長秦剛，因為北京方面正在努力表明它仍對外國企業開放，而這位特斯拉 (TSLA-US) CEO 也暗示將在中國進一步擴張。

根據中國外交部發表的聲明，最近履新的中國駐美國大使秦剛表示，以人口眾多和「共同富裕」為特徵的「中國式現代化」，將創造「前所未有的成長潛力和市場需求」。

他補充說，中國電動車市場「發展前景廣闊」，中國將繼續擴大開放，為特斯拉等外國企業創造更好的市場化、法治化經商環境。

根據中國外交部的聲明，馬斯克稱讚了中國人民和中國取得的成就。聲明指出，特斯拉反對「美中脫鉤」，願意繼續擴大中國業務。

中美兩國在科技問題上持續對峙。去年，華盛頓對對出口至中國關鍵晶片和半導體設備實施全面限制，可能阻礙北京在關鍵技術領域推動國內產業發展的努力。

中國監管機構本月則報復式地禁止中國「關鍵資訊基礎設施」業者採購美國晶片製造商美光 (MU-US) 的產品。

馬斯克周二突然訪問中國，也因特斯拉在中國面臨加劇的競爭和價格戰。在這個全球第二大經濟體的宏觀經濟環境更加嚴峻的情況下，特斯拉一直在調整其中國汽車價格。

中國是特斯拉第二大市場，馬斯克一直尋求與北京保持良好關係。這位億萬富翁多年來一直承諾投資並稱讚該國的技術。

特斯拉最大的汽車生產工廠位於中國上海，該公司 4 月時宣布計畫在當地建造另一家工廠，以生產其 Megapack 儲能系統。