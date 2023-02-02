微星電競、商務筆電新品齊發 營運添動能

品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (2) 日舉行 MSIology 飛躍奇異點線上新品發表會，推出一系列搭載輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 40 系列 GPU、英特爾(INTC-US) 第 13 代 Intel Core 處理器的全新系列筆電，涵蓋電競、商務等產品線，搶攻高階筆電市場應用，也可望為今年營運增添動能。

電競筆電上，微星推出，旗艦新品 Titan GT77 HX、Raider GE78 HX 最高將搭載 GeForce RTX 4090 / 4080 GPU，即日起開放預購，而 Katana / Sword / Cyborg 等電競系列則搭載 GeForce RTX 4060 / 4050 GPU，預計本月中旬開放預購。

微星針對商務筆電，也推出全新 13 吋 Prestige 13 Evo、翻轉觸控 Summit E13 Flip Evo 等兩款商務筆電，即日起也正式開賣，微星全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群指出，微星將致力成為高階筆電產品的領航者。

值得注意的是，微星今年新推出的 Stealth 14 Studio 筆電新品搭載獨家 Vapor Chamber Cooler 均溫板散熱技術，即使長時間遊戲，系統也能保持安靜和涼爽，可望適用在 3A 遊戲大作提供的華麗逼真畫面、多工處理運算任務，是目前地表上最具效能的 14 吋電競筆電。

另一方面，微星日前也宣布與 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing 車隊結盟，將參加巴瑟斯特 12 小時耐力賽，微星說，Craft-Bamboo Racing 車隊擁有多年的世界錦標賽經驗，在全球多項賽車運動中取得重大成績，這次結盟將見證微星首次跨界進入真實的四輪賽車世界。