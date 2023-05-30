臻鼎-KY在全球PCB市占率提升到7% 中長期擴張腳步不變

臻鼎 - KY(4958-TW)去 (2022) 年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，董事長沈慶芳今 (30) 日在股東會中指出，去年臻鼎 - KY 營收獲利雙創新高，全球 PCB 市占率由 2021 年的 6.8% 提升至 7%，中長期擴張腳步不變。

沈慶芳並指出，雖然今年上半年在全球消費性電子需求疲軟之下，延長了產業庫存調整時間，使臻鼎營運面臨挑戰，但上半年將是營運谷底，下半年隨著客戶新品備貨旺季到來，預期將溫和復甦，力拚達成全年營收約略持平的目標。未來臻鼎將積極落實「佈局全球，發展高階」的營運方向。

沈慶芳強調，臻鼎 - KY 一方面因應客戶需求，在生產基地做全球佈局，除了既有的大陸據點、印度廠、台灣先豐廠、及興建中的高雄廠之外，也會在東南亞尋求新的生產基地。另一方面，公司將持續與世界一流客戶共同開發高階產品，包括 AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、大數據、AI 等應用，不斷優化產品組合，擴大市占率。

今年雖然大環境不景氣，市場的不確定因素也大，但沈慶芳指出，這也將是臻鼎 - KY 蟄伏蛻變的一年，讓公司更能按部就班拉升新產能營運效率，例如深圳首座 ABF 廠在第一季進入小量產後，良率已與 tier 1 業者相當。當各終端應用需求逐步回溫，並隨著客戶產品升級換代，目前建設中的幾座工廠將成為臻鼎未來持續成長的動能。

臻鼎 - KY 在 2022 年全年營收爲 1713.56 億元，毛利率 23.28%，年增 3.68 個百分點，稅後純益 205.35 億元，歸屬母公司淨利爲 141.97 億元，年增 47.1%，每股純益 15.02 元。將配發 6 元現金股利，並且在 6 月 5 日除息交易。

臻鼎 - KY2023 年第一季營收 315.45 億元，毛利率 16.09%，季減 10.21 個百分點，年減 2.74 個百分點，稅後純益 5.04 億元，季減 89.29%，年減 73.1%，每股純益 0.53 元。