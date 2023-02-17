品牌廠搶電競商機 華碩、微星推電競路由器

品牌廠近期營運受全球通膨影響，相對低迷，不過包含華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 仍積極搶攻相對利基型的電競市場商機，微星今 (17) 日宣布全新網通產品，其中，旗下首款電競路由器系列 RadiX AXE6600 WiFi 6E 三頻電競路由器、RadiX AX6600 WiFi 6 三頻電競路由器正式亮相。

微星說，RadiX AXE6600、RadiX AX6600 都可傳送高達 6600 Mbps 的組合速度，結合高通 1.8GHz 四核心 CPU 處理器、升級的網路硬體設備，可提供防止誤差、減少延遲、降低 ping 且保持穩定的線上遊戲速度。

微星進一步指出，RadiX AX6600 採用 WiFi 6 技術，提供更多連接、更少延遲，提供桌上型電腦、移動裝置、家用主機等各式物聯網設備網路支援，而透過 OFDMA、MU-MIMO 及 1024-QAM 技術，讓傳輸數度高達 6600 Mbps。

售價方面，微星預告 RadiX AX6600 WiFi 6 三頻電競路由器，每台建議售價為 10990 元。

另一方面，華碩旗下玩家共和國 ROG 日前也發表電競旗艦 WiFi 6 三頻 Mesh 無線路由器 ROG Rapture GT6，搭載 1.7 GHz 三核心處理器，可提供最高 10000 Mbps 頻寬，並搭配九支強大的內隱式天線與獨家 ASUS RangeBoost Plus 技術，訊號覆蓋範圍大幅提升至 165 坪。