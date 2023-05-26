我GDP再下修至2.12%為8年低點 仍勉強「保2」

主計總處今 (26) 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.04%，較 2 月預測值 2.12% 再下修 0.08 個百分點，為 8 年來新低，仍勉強「保 2」，每人 GDP 3 萬 2474 美元，另消費者物價指數 (CPI) 全年上漲 2.26%，上修 0.1 個百分點。

主計總處指出，此次 GDP 估計值已將政府普發 6000 元政策納入，亦即若無此次刺激內需政策，恐怕 GDP 將守不住 2 字頭。

主計總處說明，外需方面，由於通膨、升息和俄烏戰爭僵持影響全球終端需求，全球經濟成長力道放緩，加上消費重心轉向服務，商品存貨調整時間拉長，外貿動能降溫，尤其去年基期高，造成今年商品出口估僅 4446 億美元，年減 7.27%，輸出實質負成長 0.6%，下修 0.64 個百分點。

同時，國人出國遽增推升服務輸入，使輸入實質成長 0.82%，上修 0.16 個百分點。

內需方面，隨各國解除邊境管制，跨境旅遊升溫 (國人出國與服務輸入互抵，不影響 GDP)、疫後生活回歸常軌，使購物、餐飲和出遊明顯回升，就業市場穩健，再加上政府普發現金推升消費動能，預測全年民間消費實質成長 6.92%，上修 1.68 個百分點。

而在民間投資上，半導體廠商仍持續投資先進製程，離岸風電和太陽光電等綠能設施持續建置，運輸業者應跨境旅遊需求也大舉增購航空器，惟廠商去化庫存約制生產，企業資本支出趨向審慎，加上去年基期高，預測全年民間投資實質負成長 2.49%，下修 1.36 個百分點，併計公共投資後，估固定投資實質負成長 1.46%，下修 1.28 個百分點。

物價方面，雖國際農工原物料價格回落，商品類價格漲勢趨緩，但休閒旅遊等服務需求升溫，加上房租漲勢延續，推升國內服務類價格，預測全年 CPI 上漲 2.26%，上修 0.1 個百分點。

另外，主計總處發布去年第 4 季 GDP 為 - 0.78%，再下修 0.37 個百分點，使去年全年成長率 2.35%，下修 0.10 個百分點。

而今年第 1 季 GDP 初步統計為 - 2.87%，較 4 月預估值略上修 0.15 個百分點。