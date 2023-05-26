遠傳攜5家新創前進COMPUTEX 展現多元數位方案

遠傳 (4904-TW) 將攜手 5 家新創夥伴一同參加 2023 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2023)，領域橫跨車聯網、AR/VR / 全息投影、AI 應用、智慧製造、金融保險等，呈現多元化數位解決方案。

遠傳表示，以 5G 技術為本位，拓展企業客戶及打造創新數位應用服務，整合企業升級轉型需求並同步精進數位轉型腳步，攜手三維人、GranDen 狂點、Chimes AI、智慧貼紙、創星物聯等 5 家新創團隊，發展具市場競爭力的 5G 創新服務。

執行副總經理暨資訊長胡德民表示，台北國際電腦展中的 InnoVEX 新創展區更是亞洲最具指標性的新創平台，「遠傳新創加速器」進駐 InnoVEX 新創展區，展出結合「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 科技的指標型共創案例，攜手台灣新創團隊走向海外，同時遠傳也將與來自全球 22 個國家，400 家參展的新創團隊探索共創機會。

遠傳 2021 年底宣布成立「遠傳新創加速器」，第一期成果亮眼，在智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域獲得好成績，達成 12 個企業共創指標型案例、53 個洽談中合作案，潛在商機突破一億新台幣。

此外，第二期擴大招募範疇，從 5G、元宇宙等領域延伸至全球關注議題，橫跨智慧醫療、智慧城市、ESG 淨零、新經濟、智慧零售、智慧工廠 / 製造、金融保險、元宇宙、社會創新等九大領域，26 家新創隊伍獲選。