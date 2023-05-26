Open AI CEO 威脅將退出歐盟、福特攜手特斯拉達成充電站協議!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 13 分)

■ 道瓊指數：下跌 14 點，跌幅 -0.04% 至 32792。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 9.25，跌幅 -0.07% 至 13967.25。

■ 標普 500 指數：下跌 5.25，跌幅 -0.13% 至 4154.50。

【今日總經數據】美國 5 月密西根大學消費者信心指數、美國 4 月個人支出、美國 4 月 PCE 價格指數。

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二、美股盤前關注重點

1. OPEN AI CEO 威脅，若監管過當將退出歐盟：自去年底以來，ChatGPT 帶動人工智能的熱潮，也推使各國加速制訂相關法案，5 月初歐盟率先通過 AI 法案，此為針對 AI 技術的監管法案，核心內容包含對高風險 AI 系統的監管以確保其符合歐洲數據保護、安全，等其他法規，以保護公民權力。

然此法案近來遭 OpenAI 執行長 Sam Altman 抨擊，並表示，若歐盟監管過度，將退出歐盟；另外，日本今日表示 G7 國家官員將於下週二舉行 ChatGPT 等生成式人工智能工具帶來的問題。

2. 福特攜手特斯拉達成充電站協議：福特近日宣布與特斯拉達成一項協議，自明年 2024 年開始，福特汽車車主將可在美國和加拿大使用特斯拉的快速充電站，也就是說福特汽車車主將增加 12,000 個特斯拉充電站可使用。特斯拉開發的適配器將為福特 F-150 Lightning、野馬 Mach-E 和 E-Transit 車輛提供連接特斯拉 V3 增壓器的組合充電系統端口，福特、特斯拉，盤前率先上漲。

3. 好市多 2023 財年 Q3 季報：好市多 (COST.US) 昨日於盤後公布 Q3 季報，季度收入達 536.5 億美元，YOY 增漲 2%，但低於市場預期的 545.8 億美元，EPS 達 3.43 美元，略高於市場預期的 3.31 美元。受大環境經濟因素影響，消費者減少大型、昂貴的非必須消費品支出，因而非必須消費品銷售額較去年同期大減 17%，近而導致同店銷售增長放緩至 0.3%，遠低於預期的 3.3%，美國和加拿大的同店銷售額皆下滑，好市多盤後下跌 0.44%。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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