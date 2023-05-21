國泰金法說、外銷訂單恐連8黑、4月景氣燈號 本周大事預告

台廠進入股東會旺季，本周台塑化、台化、友達等大廠將召開股東會，同時金融股等法說會登場，另外，國發會將公布 4 月景氣燈號，經濟部 4 月外銷訂單也將出爐，以下為本周大事預告：

台塑化、台化等大廠召開股東會

本周多家台廠將舉行股東會，包含記憶體大廠旺宏、南亞科，家登、光罩，台塑四寶股東會也將召開，台塑化、台化，另外還包含友達、中華電、研華、東元，其他則有南電、康舒、藥華藥、陽明等。

各大廠法說會 國泰金聚焦獲利動能

本周華南、國泰金將召開法說，其中，國泰金首季稅後純益 68.8 億元，單月獲利持續回升，旗下國泰世華銀行稅後純益續創歷史新高，國泰證券、投信皆寫下歷史次高紀錄，不過人壽受美台利差影響，避險成本遽增，法人認為，總經預測、獲利前景將是本次法說重點。

科技廠大聯大、南電、穩懋、神準等廠也將召開法說，大聯大首季每股純益 0.41 元，第二季可望回升；南電首季每股純益 3.6 元，創近 8 季新低、神準則大賺超過半股本，預計皆將釋出最新展望。

外銷訂單恐連 8 黑 景氣燈號估連 6 藍

經濟部統計處 22 日將發布 4 月外銷訂單統計，據上月預估，4 月外銷訂單金額為 410 億美元至 430 億美元，年減 21.0% 至年減 17.1%，恐將「連八黑」；景氣燈號方面，國發會原本預估景氣有望在 4 月落底，但能否在第 2 季落底則有待觀察，在出口衰退、投資觀望的影響下，連亮 6 個藍燈的機率高。

