製鎖大廠台灣福興也將赴東南亞設立新廠 預計2025年投產

除電子業 PCB 廠、EMS 廠之外，製鎖大廠台灣福興 (9924-TW) 也將在兩岸之外赴東南亞國家另建立生產基地，投資金額 4500 萬美元，預估 2025 年開始投產，可望成為另一重要生產基地。同時，台灣福興預估下半年的出貨力道將逐漸好轉，表現應可漸入佳境。

台灣福興發言人李國偉表示，公司對於赴東南亞投資設立新生產基地，內部已成立專案評估小組，並對馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等地區進行實地的考查過，預估在 6 月正式敲定投資設立新廠地點。

台灣福興目前在兩岸都有生產基地，年產能最高達 5000 萬組門鎖，台灣福興預估在東南亞設立的新廠 2025 年開始投產，建立第三個門鎖生產基地。新廠將規劃為一設備自動化、製程智慧化的智能工廠可望成為另一重要之生產基地。

同時，台灣福興今 (26) 日召開股東常會，通過配發每股 2.9 元現金股利；會中也完成董事改選，原董事會成員全數續任，隨後舉行之董事會中，新選任董事一致推舉林瑞章續任董事長。台灣福興產品以外銷為主，2022 年受惠於美元走強，帶動毛利率提升至近 20% 水準，加上業外 2.6 億元匯兌利益挹注，全年每股純益 4.83 元，創金融海嘯以來新高紀錄；現金股利殖利率 6.6 %，維持高殖利率表現。

李國偉表示，台灣福興主要市場以北美為主，佔外銷比重約 70%。受美國聯準會自 2022 下半年開始強勢升息抑制通膨，造成消費排擠效應，連帶影響了庫存去化速度，也反映在 2023 年第一季近 20% 的業績衰退表現。但好消息是升息已近尾聲，市場終端庫存也逐漸去化，預估下半年的出貨力道將逐漸好轉，表現應可漸入佳境。