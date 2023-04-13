橘子資安孫公司赴越南參展 瞄準東南亞政府、企業跨域應用商機

橘子 (6180-TW) 旗下資安孫公司 HyperG 核智安全參與今年越南亞洲智慧城市博覽會，今 (13) 日展出代理產品南韓 ICT 整合監控視覺化解決方案 WeMB，找來 8 家企業、協會共組智慧城市戰隊，目標向東南亞國家和企業提供全方位及前瞻性的的跨域應用技術和服務。

HyperG 表示，亞洲智慧城市博覽會是越南國家級智慧應用科技展會，本次參展攜手南韓原廠 WeMB、越南互聯網服務商 Azitech、Azibai、蓋亞資訊、新加坡商湯視覺科技、碳中和科技聯盟協會、越南協銷夥伴 VIEN THAI Integrate Every Thing 和九龍地產，瞄準東南亞各國數位轉型政策，以智能智造方案共創產業升級，並同步落實環境永續。

HyperG 表示，公司挾帶多年累積的網路服務專業經驗，以 WeMB 切入智慧應用市場，累積品牌認知及信任，同時引進市場資安意識，進而推廣已獲得 Common Criteria EAL2 國際級資安認證的行動裝置安全保護方案 appGuard，盼助力台灣資安技術輸出海外、躍升國際舞台。

HyperG 核智安全自研手機資安防護系統 appGuard 已正式取得國際 IT 產品安全 Common Criteria (CC) 的 EAL2 等級認證，為集團首個獲證的 App 資安產品，搶進全球 31 個大國市場。