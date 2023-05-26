〈台化股東會〉洪福源：必須建立標竿 才能加速推動碳權交易

台化 (1326-TW) 今 (26) 日召開股東會，針對碳權議題，董事長洪福源表示，碳權、碳匯等手法都是達成碳中和消極性的作法，但必須為之，因此需要設立一個標準來獎勵、開罰，才能加速這塊領域的推動。

洪福源表示，目前市場談的各種方法一切的一切都是為了碳中和，碳中和作法分成兩類，一種是積極性方式，包含企業自主減碳，例如台化將投資 185 億元進行各方面建設、優化，但要到 2030 年碳中和目前煤改氣等作法還是不夠，因而衍生碳關稅這些消極性方式。

洪福源進一步提到，碳匯、碳權、碳稅這些手法需要有標竿，企業排碳量在標竿下有罰則、標竿上便能取得獎勵，儘管現階段已有平台，但怎麼做還不明朗，不過中國目前有一些成功案例，當地從發電產業開始著手、建立標竿，所有業者就遵照標竿有賞有罰，也可以賣碳權。

洪福源提到，這塊台化在中國曾經因此取得獎勵，包含獎金或是取得碳權銷售都有，因此要目前必須先建立標準，才能讓這些方法操作上更明朗。

洪福源也補充，所有消極性的手法中，最消極的就是碳稅，排多少就繳多少，已台化為例，2030 年碳排改善後範疇一、範疇二排碳還有 600 萬噸，假設收 10 元就是 6000 萬元。

洪福源表示，這塊會讓業者最後做不到就放棄乾脆付錢了事，因為台廠在國際上生存還須面對其他挑戰，包含貿易進口關稅等，必須先處理營運上許多環節的控管，導致最後乾脆放棄減碳繳稅。

