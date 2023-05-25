〈台塑化股東會〉陳寶郎：國際油價估年底回到80美元

台塑化 (6505-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長陳寶郎表示，油價近期波動下 5 月將進入虧損，預計第二季獲利不會比第一季好，但陳寶郎點出四點關鍵，認為年底國際原油每桶將回到 80 美元。

陳寶郎表示，由於通膨、俄烏戰爭等不確定性，第一季油價表現不好、持續下挫，迫使 OPEC 宣布 5 月啟動擴大減產，近期價格有慢慢回升跡象，汽、柴油價差也有上升，預期 5 月煉油事業虧損後，6 月會開始好轉。

至於今年油價走勢，陳寶郎點出四點，首先是供需面，今年全球每日需求仍大於原油供給，從供需來看油價理論上應該要漲；第二點是美國方面，近期美國戰備庫存下降至 3.5 億桶，已創 40 年低點，美國正積極補充儲備，可望帶動需求回升。

再來是全球對俄羅斯的制裁，儘管許多國家對俄羅斯實施經濟制裁，但俄羅斯仍持續出口貨物、油品；最後則是中國市況，市場預期今年中國 GDP 仍可望達 5.1%，而中國經濟復甦狀況也是油價回升的關鍵之一。

今年油價太多因素干擾，陳寶郎表示，OPEC+ 想要油價回升，美國反而想控制汽油價格，不希望原油價格上漲，變成雙方拉扯，加上俄烏戰爭、通膨等多因素牽制，預期國際原油價格將會來回震盪，但年底每桶仍可回到 80 美元。