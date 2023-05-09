〈台塑四寶業績發表〉南亞樂觀、台化下修Q2展望 台塑化看油價續弱勢

台塑四寶今 (9) 日公布 4 月業績並釋出展望，對第二季展望各家看法不一，南亞看好庫存去化好轉，將帶動表現優於前季，不過台塑、台化則保守看待市況，台化更下調營收預估、將較第一季衰退，台塑化則認為油價將維持弱勢表現。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，5-6 月東南亞、孟加拉齋戒月結束，且步入營建業與汽車業傳統旺季，預計可望逐月成長，但整體需求仍較緩，美國同業低價原料大量出口影響市場行情，第二季預計將與前季持平。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭認為，製造業庫存調整經過一年去化後，部份產業逐漸回到健康水準，市場普遍預期需求回溫將由消費端逐漸傳導至製造端，加上第二季工作天數較多，預估 5 月、第二季營收仍能成長。

吳嘉昭表示，第二季電子材料進入傳統淡季，同時 PC、手機與記憶體仍在調節庫存，但汽車電子、網通訂單相對持穩；化工產品中可塑劑、丙二酚、乙二醇市況都樂觀看，聚酯產品需求也有回升跡象。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源指出，經濟復甦仍需要更長時間，5 月將進入市場谷底，6 月將可逐步回升，不過，第二季營運將下修，主因產品價格隨油價下跌走弱、市況保守影響塑膠、PTA 銷量，營收將較前季衰退。

產品方面，洪福源表示，苯、對二甲苯等與輕油價差正常，PTA、PIA 尚好，但塑膠、紡纖等售價不及成本；產量方面，5 月台化 ARO-3 及 SM-3 兩個大型工廠仍在歲修中影響銷量，預計整體 5 月營收預計較前月減少。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明表示，美國中小銀行破產危機持續發生，加上歐美、中國製造業持續疲弱，市場擔憂全球經濟衰退及油品需求減少，拖累近期油價。

曹明指出，預期總體經濟疲弱因素將持續一段時間，使油價保持弱勢，但全球原油產量開始逐步減少，加上產油國 5 月起每日將減產 166 萬桶，原油庫存可望逐步去化，為油價提供下檔支撐。