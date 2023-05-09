〈台塑四寶業績發表〉中國解封需求不如預期 集團4月營收1111億元月減17%

台塑四寶今 (9) 日公布 4 月業績，集團營收 1111.2 億元，月減 16.9%、年減 29%，累計前 4 月營收 4967.8 億元，年減 18.6%，由於中國解封後需求持續疲軟，影響南亞、台塑表現，台化則因歲修銷量下滑，台塑化油品價、量皆走低。

台塑 (1301-TW)

台塑 4 月營收 161.96 億元，月減 19.5%、年減 35.6%，累計前 4 個月營收 684.1 億元，年減 28.9%。

台塑表示，4 月適逢清明長假及回教齋戒月，加上中國 4 月製造業採購經理人指數 49.2 較前月進一步下挫，並再度跌破景氣榮枯線，市場需求減少，加上部分產品配合客戶船期安排，延至 5 月出貨，因此 4 月主要產品銷量較前月減少 11 萬噸，拖累營收表現。

南亞 (1303-TW)

南亞 4 月營收 213.55 億元，月減 9.7%、年減 28.1%，累計前 4 月營收 871.29 億元，年減 33.9%。

南亞表示，中國解封後需求復甦緩慢，歐美經濟景氣也尚未見起色，同時電子業庫存壓力仍存，導致整體 4 月表現不如預期，電子材料、化工產品營收表現皆下滑。

台化 (1326-TW)

台化 4 月營收 255.09 億元，月減 13.3%、年減 30%，累計前 4 個月營收 1085.38 億元，年減 17.7%。

台化表示，ARO-3 廠、SM 海豐廠安排定檢歲修，使 4 月 PX、SM 產銷量減少及萃餘油回售台塑化減少，同時福懋下游服飾品牌持續去化庫存，國內醋酸市場需求仍疲弱。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 4 月營收 480.61 億元，月減 20.6%、年減 26.5%，累計前 4 個月營收 2327 億元，年減 7.3%。

台塑化指出，儘管杜拜原油 4 月較前月上漲，但油品對原油價差走弱，使油品售價較前月下滑，加上船期出貨影響，4 月價、量皆下滑；烯烴 4 月價格普遍走低，加上庫存調整影響，價量也走弱。