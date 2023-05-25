〈紐約匯市〉美經濟韌性強 美元指數再登兩個月新高

受強勁的美國經濟提振，美元指數周三 (24 日) 再登兩個月新高，有分析師認為，圍繞著債務上限談判的不安情緒，也促使投資人轉向美元，以尋求避險。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.38%，至 103.89，再創 3 月 20 日以來最高。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，市場對聯準會 (Fed) 很快就會降息的預期已經降溫，穩健的美國經濟數據也為美元帶來優勢。

他說：「有人認為，若 Fed 如市場預期般大幅降息，且歐洲央行繼續升息，美元可能失去利率優勢，但現在全球利率前景有了轉變。」

Fed 周三公布 5 月會議紀錄後，市場對於央行在 6 月升息的預期稍微升溫。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員認為，Fed 在 6 月 14 日結束為期兩天會議時升息的機率為 35.3%。

會議紀要顯示，部分 Fed 官員對進一步升息的必要性，已經不是那麼確定，但也有官員警告，考量到通膨風險，Fed 必須保留選擇性。

另一方面，Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，債務上限談判也是牽動匯市的其中一個重要因素。

近期債限談判缺乏進展，令投資人感到不安。標普 500 指數繼周二收黑逾 1% 後，周三尾盤跌幅一度達 0.9%，終場稍微收斂至 0.58%。債市方面，6 月 1 日到期的美國公債殖利率周三一度突破 7%，幾乎與垃圾債相當。

不過，隨著談判持續進行，眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周三稍晚表示，他對進展感到樂觀，認為白宮和共和黨談判代表可及時達成協議，避免債務違約。

在數據顯示英國通膨放緩幅度遠遜預期，英鎊貶至五周低點，截稿前下跌 0.4% 至 1.2365 美元。

歐元區日前公布核心服務業通膨仍居高不下，拖累瑞典克朗下挫，兌美元匯價貶近 1%，至 10.7273 克朗兌 1 美元，歐元也跌 0.2% 至 1.0750 美元。

紐西蘭央行周三升息 1 碼後表示已結束緊縮政策，消息令紐元單日重貶 2.2% 至 0.6106 美元，創下 3 月 10 日以來最低。

截至台灣時間周四 (25 日) 約 6:00 價格: