CCL廠台光電首季每股純益1.44元 預期Q2起擺脫谷底

CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (26) 日公布最新公布最新財報，2023 年第一季稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元，台光電指出，受到全世界景氣低迷的影響，客戶仍在庫存調整，AI server 相關材料出貨量持續攀升，估首季財報表現為今年的營運谷底。

台光電 2023 年第一季營收 73.59 億元，毛利率 21.36%，季減 5.49 個百分點，年減 3.62 個百分點，單稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元。

台光電指出，AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入，AI server 相關材料出貨量持續攀升，預計營收貢獻將年增 30% 以上。在高速運算的網通及 AI server 材料大幅出貨帶動下，2023 年網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收佔比持續提高。

台光電高階 HDI 類載板的材料應用更趨多元，高階筆電及平板新產品因為新世代的晶片功能提升，採取高層數多壓設計；AR/VR 眼鏡、5G 通訊模組、新世代記憶體模組的設計，都會用到高階 HDI 材料，這些新產品、新應用、及新客戶的年成長率超過 50%，將有助於台光電未來業績新增長的動能。

展望未來，台光電指出，總體經濟環境仍充滿許多不確定性，客戶能見度現在仍偏低，但手持性產品手機、平板及筆電的需求在第一季觸底後已有回昇的跡象；電動車在上海車展中各家業者陸續發表新車款，美系及中系業者推出促銷方案下，出貨量可逐季增加。

同時，低軌衛星的產品在客戶改版完成，第二季起將逐季放量，台光電將顯著受惠；基礎設施類產品屬於企業的支出，需求比較不受到景氣的影響，在 AI server 需求提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對 2023 年營運抱持審慎樂觀的態度。