鉅亨美股雷達：迪士尼傳啟動第三輪裁員 中祭採購禁令美光估營收損失個位數百分比

美股重要看點：

美將公布 PMI、新屋銷售等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.587%。美股期貨週二 (23 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨漲 0.10%。

投資人持續關注債務上限及 Fed 政策方向。高盛經濟學家發布報告表示，在不提高債務上限情況下，美國還可以撐過 6 月初，而最終無法達成協議的機率不大，可能性約 25%。

高盛估計，截至 5 月 17 日，美國財政部在債務上限下還有約 1600 億美元的空間。而預計在 6 月 1 日之前將有大約 850 億美元的支出，到 6 月 8-9 日現金儲備可能降至 300 億美元以下。

聯準會自去年 3 月以來啟動升息循環，將聯邦資金利率從接近零的水平上調至 5% 至 5.25% 的區間。在 2022 年大部分時間以更快的速度升息後，聯準會在今年放慢步伐。聯準會官員在 3 月維持利率峰值於 5.1% 的預測不變。

聯準會 (Fed)「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一 (22 日) 表示，預估今年再升息 2 次。

布拉德表示，3 月份利率峰值預估，這是基於美國經濟幾乎沒有增長，通膨快速下降，但目前經濟成長仍相當強勁，價格壓力沒有像希望的那樣迅速降溫。 他警示，只要勞動力市場如此緊俏，就是要升息抑制通膨、讓它回到目標的好時機，切勿重蹈 1970 年代停滯性通膨的覆轍。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 6 月維持利率不變的機率高達 80%。

Jefferies 股票研究產品管理高級副總裁 Andrew Greenebaum 表示，投資人信心依然不足，以及華爾街分析師上修標準普爾 500 指數的每股盈餘預測，都意味著大盤股指數仍有進一步上漲的空間。

Greenebaum 認為，當前的市場信心仍然相當糟糕，衡量市場投資人對未來 6 個月股市看法的 AAII 多空價差，表明市場信心仍有進一步改善的空間。

同時，標準普爾 500 指數的每股盈餘上調顯示出一些令人鼓舞的跡象，因為標普 500 指數在下一財年的每股盈餘修正比例如今已超過 1，意味著華爾街上修超過下修，而這也是標準普爾 500 指數近期反彈走高的其中一項原因。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值，前值 50.2

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 53.6

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 53.4

美國 4 月新屋銷售月率 (%)，預估 - 3，前值 9.6

美國 4 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 66.3，前值 68.3

重要個股動態：

知情人士透露，迪士尼 (DIS-US) 將在本週啟動第三輪裁員，預計將會有超過 2,500 個職位受影響。

知情人士指出，最新一波裁員，預計將是迪士尼近期最後一次大規模裁員。最初在 2 月，執行長 Bog Iger 宣布將分三輪裁員約 7,000 人，作為節省 55 億美元成本計畫的舉措之一。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國國務院周一 (22 日) 對中國禁止採購美光 (Micron) 產品的命令表達「嚴重關切」，商務部正與北京當局直接溝通，傳達美國更清楚的立場。美光高層目前預估，中國禁令對該公司營收為個位數百分點。

美光財務長 Mark Murphy 周一與摩根大通的電話會議中說，目前不清楚中國的疑慮何在，「我們目前預估，總營收受到的影響可能介在偏低至偏高的個位數百分比。」

英特爾周一 (22 日) 發表和預定 2025 年發表的人工智慧 (AI) 晶片相關的完整細節，顯示該公司正在調整策略，展現與輝達 (Nvidia)、超微 (AMD) 競爭的企圖心。

英特爾在德國的超級運算會議上表示，預定 2025 年推出的「Falcon Shores」晶片將擁有 288 GB 記憶體，支援 8 位元浮點運算。這些技術規格頗為重要，原因是 ChatGPT 與類似的 AI 模型如雨後春筍般出現，企業正在尋找更強大的晶片，滿足龐大資料運作需求。