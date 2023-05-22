〈焦點股〉藥華藥新藥升格美國首選藥物 攻上漲停鎖住

美國國家綜合癌症資訊網 NCCN 最新治療指南中提到，藥華藥 (6446-TW) 旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 BESREMi(Ropeg、P1101)，從「其他推薦」升格為「首選藥物 2A」，利多消息激勵下，今 (22) 日股價攻上漲停價 348.5 元，委買逾 2000 張。

藥華藥表示，BESREMi 成為首選藥物 2A，對於美國市場有三大面向挹注，包括醫生開藥意願提升、病人詢問度增溫，以及有助保險公司滲透率提高，有望帶動營運成長。

NCCN 是由 33 間美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，除了世界級癌症醫學中心，還有骨髓增生腫瘤領域的專家團隊包含近 40 位美國最頂尖的 MPN 醫師及專家。

NCCN 診療指南是全球醫學領域可用的治療準則，會不斷審查和更新指南以反映最新臨床數據；並為保險公司提供相關資訊，促進腫瘤治療方案的承保決定。

根據 NCCN 更新的用藥指南，將 Ropeg 歸類為治療成人真性紅血球增多症的 2A 類優先治療選項，無論高、低風險的 PV 患者、先前是否接受過其他治療均適用。

藥華藥說明，2A 類治療方案需要 NCCN 專家團隊達成共識，且該療法的療效、安全性和臨床證據獲得專家推薦。