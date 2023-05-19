中國人行未出手止貶 人民幣料創2月以來最大單周跌幅

中國的人民幣正以三個月來最快的速度貶值，而央行目前並未出手阻止。

人民幣本周在破 7 後跌勢略微加快，而且中間價未釋放明顯阻貶信號，亞洲周五 (19 日) 盤初，離岸人民幣跌破 7.07 元，下跌逾 0.3%，本周累計跌幅接近 1.5%，並邁向 2 月以來最大單周跌幅。在岸人民幣也正跌向 7.06 元。

澳盛銀行亞洲研究負責人 Khoon Goh 指出，「眼下決策層仍容許人民幣隨強美元調整，而沒有出手阻攔」，這會讓市場放膽繼續做空人民幣，並進一步尋找監管層的容忍限度。

在一系列令人失望的中國數據削弱了復甦希望之後，人民幣走勢一直疲軟，相對之下，對美國債務上限談判的樂觀情緒，以及聯準會官員的鷹派表態，正推動美元勁揚，進一步傷害了人民幣。

中國央行對當前的貶勢反應冷淡，在今年 3 月，行長易綱曾發表談話，表示 7 不再是兌美元的心理障礙。

央行迄今為止的反應與去年形成鮮明對比，當時中國央行選擇「多管齊下」方式，來支持人民幣，包括公布強於預期的固定匯率、下調銀行外幣存款準備金率、降低遠期交易成本以及向銀行發布交易指南以警告投機者等措施。

花旗集團策略師在一份報告中指出，中國人行願意允許正常的市場調整，尤其是在美元兌人民幣走勢與利差基本一致的情況下。但如有必要，他們仍會使用外匯存款準備金率和對外借貸上限等工具，以限制貶勢。

多倫多道明銀行策略師 Mitul Kotecha 認為，人民幣跌破了 7 這個重要心理關口，中國經濟數據不佳當然是不利因素，但最重要的還是強勢美元。特別是，中間價沒有大幅偏強，也說明監管層默認貶值主要來源於強美元。