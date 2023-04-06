麥卡錫加州會晤蔡英文 強調台美情誼比以往更牢固

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於美西周三 (5 日，台灣 6 日凌晨)，在加州雷根總統圖書館 (Ronald Reagan Presidential Library)，與蔡英文總統舉行閉門會談，雙方會後發表公開談話，麥卡錫表示，台美情誼比以往更牢固，台美關係對區域經濟自由、和平與穩定極為重要。

麥卡錫在會後記者會中說：「我相信，台美關係比我一生中的任何時刻都更加牢固。」

他表示：「台灣和美國人民的友情，對自由世界有著深遠的重要性，對維繫經濟自由、和平和區域穩定，也至關重要。」

蔡英文和麥卡錫在雷根總統圖書館共同舉行記者會，圖翻攝自麥卡錫推特影片

麥卡錫表示，目前尚無訪台計畫，但不排除這麼做。他還說，只會和兩黨代表團一同訪台。

蔡英文表示，和平和民主遭遇前所未見的挑戰，已經不是秘密，「台灣未被孤立，我們不孤單。」

兩人均未在公開談話中提及中國。

這趟會面之前，麥卡錫也在推特上發文說：「美國與台灣人民間的友情比以往更牢固。在雷根總統圖書館歡迎蔡英文總統，是我的榮幸。」

取自麥卡錫推特

彭博指出，在雷根總統圖書館會面是麥卡錫的妥協，他在台灣政府要求下暫緩來訪行程，至少等到至少明年初的總統大選後才可能成行。面對共和黨內要求他展現更強硬立場的聲音，麥卡錫曾坦言，不願緊張關係升高而做此妥協。

兩人會面前夕，中國宣布在台灣海峽中北部舉行聯合巡航，派出多架次共機、共艦擾台。

拜登政府多次表示，蔡總統此行只是例行的過境。路透報導，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周三出席北約 (NATO) 外長會議時，也針對蔡英文過境美國表示「不是什麼新鮮事」，屬於「非官方的、私人的」性質。

會面情形，圖翻攝自麥卡錫推特

布林肯說：「北京不該以這趟過境為戒口，採取任何逐步升高緊張以進一步改變現況的行動。」

美國國安會 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 周三也表示，北京毫無理由「以任何一種嚴厲的方式回應——或根本是反應過度——因為台灣總統過境美國或是實際上和國會議員會晤，沒有什麼不尋常或特別的地方。」

蔡總統離開美國後，德州共和黨眾議院外交事務委員會主席麥考爾 (Michael McCaul) 率領的兩黨代表團，將在周四抵達台北。