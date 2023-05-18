拜登預告將與習近平談話

美國總統拜登週三 (17 日) 表示，他將會與中國國家主席習近平談話，但未透露具體時間。

自今年 2 月美中爆發「間諜氣球」風波後，兩國關係持續緊張，外界關注拜習會再度登場，以緩解不斷惡化的地緣政治風險。

拜登週三啟程前往日本廣島參加 G7 領袖峰會前，他在接受記者訪問時表示:「無論時間是否很近，我們都將會談談。」

拜登 5 月 10 日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話話。拜登回應，美中元首對話安排工作已取得進展，而且有望成功舉行，但他並未有提及具體通話時間。

《彭博》 5 月 11 日引述消息人士報導，美方正試圖透過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和兩國緊張局勢，同時安撫歐、亞盟國，希望從低階官員接觸逐步推進至兩國元首對話。

中國外交部長秦剛上週在北京會見了美國駐中國大使伯恩斯，為秦剛上任以來首見，外界將此舉視為北京當局可能允許更多美中高層討論的跡象。

美國貿易代表戴琪計劃在本月 25 至 26 日的亞太經濟合作會議 (APEC) 期間，與中國商務部部長王文濤會晤，如果此會議成真，這將是今年初氣球事件以來，美中最高層級的官員面對面會談。

《華爾街日報》分析，亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會將於 11 月於舊金山舉行，這可能成為再次舉行「拜習會」的契機。中國官員透露，期望為習近平出席此峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪路。