〈美股盤後〉麥卡錫估債限協議下週投票 那指強升逾1.5% 費半飆逾3%

市場對債務上限談判抱持樂觀態度，美股主指週四 (18 日) 集體收紅。道瓊上揚逾 110 點，那指強升逾 1.5%，創 8 月 25 日以來收盤新高，標普收漲近 0.95%，觸及 9 個月以來高點，AMD、輝達領軍之下，費半指數大漲逾 3%。

數據方面，美國勞工部公布，上週經調整後初領失業金人數報 23.2 萬人，低於市場預期的 25.4 萬人，較前值 26.4 萬人減少 2.2 萬人，這是勞動力市場緊俏的另一個跡象。4 月份成屋銷售年降 3.4%，遠超預期。

政經方面，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週四表示，有關聯邦債務上限的談判最快可能在本週末達成原則性協議，他預估眾議院將在下週之前考慮達成協議。

美國副總統賀錦麗表示，美債違約或接近違約，都有可能會造成借貸利率上升，從而引發股市低迷和退休金縮水，並有可能使經濟陷入衰退。

白宮首席經濟政策顧問布蘭納德 (Lael Brainard) 警示，現在美國家庭最不需要的，就是一場人為製造的危機，這種危機會無緣無故地破壞迄今得之不易的經濟進展。

不過，美國眾議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 週四在債務談判會議後表示，談判雙方「尚未接近」達成一項能夠避免美國史上首次違約的協議。

華爾街多預估聯準會將在 6 月暫停升息，因為聯準會官員們正評估迄今為止的升息舉措對抑制通膨的效果。儘管最近幾週的經濟數據顯示物價上漲步伐放緩，但勞動力市場仍然緊俏可能會使聯準會決策複雜化。

並非所有官員都同意暫停升息，2023 年聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 票委、達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 釋出迄今最鷹派的言論稱，6 月會議上暫停升息的理由目前尚不清晰。此言使交易員週四預測 6 月升息的可能性提高至 40% 左右。

中國駐美大使館發言人週四表示，美中兩國商務部長和貿易代表將於下週在美國舉行會晤。

週四 (18 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲。房地產、必需消費品和公用事業領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.29%；Meta (META-US) 上漲 1.80%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.65%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.44%。

道瓊成分股多收揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.81%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.88%；Nike (NKE-US) 上漲 1.62%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.3%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.64%。

費半成分股持續高揚。AMD (AMD-US) 上漲 4.03%；輝達 (NVDA-US) 漲 4.97%；美光 (MU-US) 上漲 4.08%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.36%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.05%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.95%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.32%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 下滑 1.07% 至每股 93.76 美元。迪士尼宣布取消在佛州價值近 10 億美元的辦公大樓興建計畫，並暫停從南加州搬遷超過 1,000 名員工至佛州工作。

沃爾瑪 (WMT-US) 揚升 1.30% 至每股 151.47 美元。沃爾瑪調升全年財測，第 1 季銷售額成長近 8%，其大型雜貨業務抵消了服裝和電子產品銷售疲軟的影響。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 重挫 5.41% 至每股 85.77 美元。阿里巴巴週四公布 2023 會計年度第四季財報，營收略低於華爾街分析師預期，不過歸屬普通股股東淨利表現亮眼，扭轉一年前的虧損，主因是得益於一次性獲利。值得注意的是，阿里巴巴多業務啟動融資上市計畫，此舉可能有助扭轉其營運成長乏力的局面。

網通設備大廠思科 (Cisco) (CSCO-US) 走升 1.20% 至每股 48.20 美元。思科上季營收、獲利優於市場預期，但主管透露，思科上季訂單下滑 23%，且本季可能再度下滑。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 24.2 萬人，預期 25.4 萬人，前值 26.4 萬人

美國上週續領失業金人數報 179.9 萬人，預期 181.8 萬人，前值 180.7 萬人

美國費城聯準銀行製造業指數報 - 10.4，預期 - 19.8，前值 - 31.3

美國 4 月成屋銷售年化總戶數預期 444 萬戶，前值 430 萬戶

美國 4 月成屋銷售年化月率預期 - 1.2%，前值 - 0.6%

華爾街分析

摩根士丹利私人財富管理公司顧問 Katerina Simonetti 認為：「聯準會處境非常艱難。對他們來說，重要的決定是時機，因為一旦他們宣布完成升息，市場就會認為他們已成功了，但事實未必如此，到目前為止，通膨被證明是棘手的。」

瑞銀多資產策略師 Kiran Ganesh 表示：「拜登決定縮短亞洲之行，以便週日返回華盛頓，麥卡錫稱本週達成協議是可行的，這令市場信心增強。違約機率低、高影響的事件之一。消除尾端風險 (Tail Risk) 是積極的，因為如果真的出現違約或延遲付款，那麼很可能會使美國陷入衰退。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主