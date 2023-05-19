〈台股盤前要聞〉台股登萬六外資狂掃貨、富邦金看股債後市 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (18) 日續強，大漲 175 點攻克萬六大關，外資更連三買、大舉敲進 295 億元；富邦金表示，第一季已加碼台幣計價債券 ETF，還有 1800 億元空間可加碼，目前尚未看到增持台股訊號。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

台積電帶頭衝 台股大漲 176 點攻克萬六 外資再掃貨狂敲 295 億元

隨著美股四大指數走強，台股昨 (18) 日表現續強，權王台積電率先跳空上漲，推升指數攻上萬六大關，終場收在 16101.88 點，大漲 176.59 點或 1.11%，一舉改寫 11 個月來新高，外資連三天大買，買超 295.83 億元。閱讀全文...

富邦金：尚未看到增持台股訊號 這類 ETF 有 1800 億元空間可加碼

富邦金 (2881-TW) 昨 (18) 日舉行第一季法說會，由於美國升息已在末段，法人關切股債投資變化，第一季已經加碼台幣計價的債券 ETF，且還有逾 1800 億元空間可以加碼；股市部分，持股水位先維持現在水準，區間操作，顯示尚未看到增持台股訊號。閱讀全文...

台積電劉德音：將持續投資日本 加強與當地半導體夥伴合作

日本首相岸田文雄昨 (18) 日上午邀請台積電 (2330-TW) 等國際大廠進行會談，對此，台積電董事長劉德音會後發聲明表示，將持續投資日本，支持半導體產業長期發展，並持續透過各項創新措施，加強與日本半導體夥伴的合作。閱讀全文...

陳泰銘接掌富鼎任新董座 衝刺車用產品

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 昨 (18) 日召開股東會，會後進行董事會，會中由董事一致推舉國巨 (2317-TW) 創辦人暨董事長陳泰銘當選第十屆董事長，原董事長鄧富吉則為副董事長。閱讀全文...

創意總座：國際大廠需求絡繹不絕 今年營收水漲船高

ASIC 廠創意 (3443-TW) 昨 (18) 日召開股東會，總經理戴尚義表示，由於通用型晶片無法滿足不同領域、不同架構與特規需求，預計來自國際大廠的委託設計案將絡繹不絕，且各大品牌客戶對先進製程、系統封裝需求仍舊暢旺，預期全球 ASIC 市場將商機不斷，創意營收也可水漲船高。閱讀全文...

全台最大自辦都更驚爆詐貸 金管會：9 銀行參貸目前繳息正常

新北市新莊「泰舍至善元」，號稱是全台灣最大的自辦都更案，昨 (18) 日驚傳涉用假人頭合約、烘抬預售屋價格向銀行詐貸，對此，金管會晚間表示，共有 9 家銀行參貸，不過目前都繳息正常，沒有任何逾期放款或呆帳。閱讀全文...

台灣高鐵簽列車採購契約 總價逾 270 億元 2027 年投入營運

台灣高鐵 (2633-TW) 昨 (18) 日下午於日本東京與日立東芝聯盟 (Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC) 正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，將採購 12 組 (144 節車廂) 新世代列車，採購金額約日圓 1240.91 億元 (約新台幣 273 億元)，預計 2026 年起陸續交車，2027 年正式投入營運。閱讀全文...

儒鴻看市況回溫「現在進行式」 Q2 營收將跳增下半年更好

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 昨 (18) 日召開法說，公司表示，市場回溫是「現在進行式」，第二季長單比重提升，營收將較首季明顯成長，下半年又可望比上半年好。閱讀全文...

遠傳亞太電合併案有進展 獲公平會受理審查

遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 的合併案有所進展，公平會上周受理審查此電信合併案，依照法規規定，審查時間為 30 個工作日，必要時可延長 60 個工作日，若審查一切順利，有機會 6 月底完成。閱讀全文...

國發會坦言上半年出口弱 經濟成長率「保 2」挑戰大

外界關注我今 (2023) 年經濟成長率能否「保 2」，對此，國發會副主委高仙桂昨 (18) 日表示，出口占台灣 GDP 表現達 6 成，但今年上半年出口不理想，坦言保 2 對台灣來說是個挑戰，但強調政府會全力達成保 2 目標。閱讀全文...



