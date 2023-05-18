逸達前列腺癌新劑型新藥 美國市占率10%年底有望順利達陣

逸達 (6576-TW) 旗下首個在美國上市、治療晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑，截至 4 月底市占率已經攀升至 7%，隨著醫院使用率提升、銷售量持續增加，年底市占率 10% 目標有望順利達陣。

根據逸達美國市場授權夥伴 Accord BioPharma 提供的資料顯示，2 月 CAMCEVI 銷售量 511 支，3 月更達 843 支，4 月銷售量 979 支，續創單月新高，月增 16%。

另外依據 Bloomberg 統計數據，2022 年美國市場 leuprolide 長效針劑治療晚期前列腺癌 6 個月劑型約 16.3 萬支，每月市場平均需求近 1.4 萬支；而 CAMCEVI 六個月劑型自 2022 年 4 月美國上市銷售，今年 4 月滿周年就拿下 7% 市場份額。

逸達表示，CAMCEVI 42 mg 自 2022 年 4 月 於美國上市銷售以來，因具有獨家預充填長效注射劑之產品優勢、專屬 J-code 的單獨定價優勢，以及醫療院所對醫療保險報銷程序熟悉度的提升，終端市場月銷售量自今年 3 月起明顯大幅成長。

逸達已完成 CAMCEVI 全球主要市場授權，已收獲超過 10 億元的簽約金、里程碑金、銷售權利金，以及供貨予授權夥伴之銷貨收入；其中銷售權利金於每季末依終端市場銷售量預估，並認列為該季最後一月之營收 (即 3、6、9、12 月)，若實際與預估若有差異，將於下個季度調整。

為增進資訊透明度與即時性，逸達已徵得美國授權夥伴同意，將按月公布美國終端市場銷量，銷售權利金仍依授權合約按季認列營收。