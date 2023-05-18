國發會坦言上半年出口弱 經濟成長率「保2」挑戰大

外界關注我今 (2023) 年經濟成長率能否「保 2」，對此，國發會副主委高仙桂今 (18) 日表示，出口占台灣 GDP 表現達 6 成，但今年上半年出口不理想，坦言保 2 對台灣來說是個挑戰，但強調政府會全力達成保 2 目標。

主計總處將在 26 日公布最新經濟預測，國發會同一天也將公布 4 月景氣燈號，市場關注我今年經濟成長率能否保 2，高仙桂今天出席行政院院會記者會，最經濟成長做上述回應。

高仙桂指出，出口占台灣 GDP 表現高達 6 成， 但今年上半年出口受電子零組件、IT 庫存調整影響，加上終端需求疲軟，導致出口表現不甚理想，預期上半年還處於築底的階段。

但高仙桂也說，景氣在上半年完成築底後，預計第 3 季起 IT 庫存調整就會逐步去化，屆時可望帶動經濟景氣逐漸復甦。

高仙桂進一步指出，因應經濟情勢挑戰，政府去年在編列今年公共建設預算高達 6000 億元，預算金額創歷年新高，今年會確保達成率 95%。

此外，疫後特別條例透過特別預算活絡民間消費及投資，其中民間消費已看到零售、餐飲逐漸回溫，加上普發現金、擴大吸引國際觀光客來台等措施，可望帶動消費持續暢旺。

至於民間投資這部分，則是針對疫後數位及淨零轉型，編列預算支持，希望藉由政府預算與支出替內需加溫。