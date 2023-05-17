晶華集團人力缺口約1成 宣示職場導航計畫

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (17) 日發表 2023 年永續人才策略，集團人資長李靖文宣示全新「iGPS 職場導航地圖」計畫，全力徵才，李靖文直指，目前晶華泉集團的缺工率約 10%，力拚首波募集超過 200 人，起薪 35000 元起跳。

由於晶華明年將在北投開出旗下第二家溫泉飯店品牌晶泉丰旅，後年預計再開墾丁捷絲旅，加上既有據點人力缺口所需，晶華祭出「iGPS 職場導航地圖」計畫，旗下每家飯店平均約要再招募 20-30 人。

李靖文說明，此計畫提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台，其中「i 探索 GPS」學程是設計給社會新鮮人的專案，而「i 突破 GPS」學程則是廣邀在業界已有 3-5 年工作經驗者加入，報到後的 24 個月內，可選擇集團旗下任 3 個據點或 3 個不同屬性的工作崗位任職，並可透過跨酒店或跨職能的輪調，探索職涯發展方向。

晶華強調，為吸引 Z 世代投入求職市場，企業需要轉換視角，以 Z 世代的視野，打造職場合適角色的養成環境，並幫助年輕人在職場中發揮天賦並逐步成長。

晶華旗下擁有晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等不同品牌，橫跨人文、都會、休閒等不同風格，面對不同品牌定位，其服務對象、服務方式以及營運流程有不同的標準，參與「iGPS 職場導航地圖」計畫的同仁們可適性選擇，探索最適合自己的職場、學習全面性的餐旅知識，並累積扎實且多樣化的經驗。

而在集團歷練過「iGPS 職場導航地圖」的同仁們，則是人資部門的培訓主管的重點。