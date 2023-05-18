〈焦點股〉台光電強勢反彈5%站上所有均線 帶動CCL類股走強

台股 CCL 廠第一季獲利以台光電 (2383-TW) 的每股純益 1.44 元居冠，同時，近期國內法人評估台光電第二季起業績走強，評等爲「買進」，目標價分別訂在 191 元及 195 元，推升 (18) 日台光電強勢反彈漲逾 5%，股價最高 179.5 元，站上所有線，並帶動 CCL 類股走強。

CCL 類股除台光電領頭之外，包括聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 及騰輝 (6672-TW) 今天盤中股價都在平盤之上。

台光電 2023 年第一季營收 73.59 億元，毛利率 21.36%，季減 5.49 個百分點，年減 3.62 個百分點，單季稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元。

AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入，AI server 相關材料出貨量持續攀升，台光電認為，預計營收貢獻將年增 30% 以上。在高速運算的網通及 AI server 材料大幅出貨帶動下，2023 年網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收佔比持續提高。

台光電高階 HDI 類載板的材料應用更趨多元，高階筆電及平板新產品因為新世代的晶片功能提升，採取高層數設計 5G 通訊模組、新世代記憶體模組的設計，都將用到高階 HDI 材料，這些新產品、新應用、及新客戶的年成長率超過 50%，將有助於台光電未來業績新增長的動能。

同時，低軌衛星的產品在客戶改版完成，第二季起將逐季放量，台光電將顯著受惠；基礎設施類產品屬於企業的支出，需求比較不受到景氣的影響，在 AI server 需求提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電也對 2023 年營運抱持審慎樂觀的態度。