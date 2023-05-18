日本兩年多來首見進口下降 出口成長未及預期 對中國出口連5月下跌

由於對全球經濟需求疲軟的擔憂揮之不去，日本的出口增長在 4 月份創下兩年多以來最低，與此同時，進口也出現兩年多來首次下降。

日本財務省周四 (18 日) 公布數據，4 月份出口年增 2.6%，低於分析師預期的成長 3.0%，3 月份為 4.3%，這是自 2021 年 2 月以來的最低增幅。汽車出口為日本出口主要推動因素，與此同時，半導體供應限制也有所緩和。

與此同時，4 月份進口總額年減 2.3%，前月為成長 7.3%，自 2021 年 1 月以來首次進口首次呈現負成長，分析師預估為下降 0.6%。

這主要是由於能源價格的飆升有所緩和，以日元計價的原油進口價格比去年下降了 16.7%。

數據顯示，4 月份出口減去進口的貿易收支為逆差 4324 億日元 (31 億美元)，為 1 年來最低，連續 21 個月呈現逆差。

受益於防疫限制結束後，消費者支出和旅遊業的提振，日本經濟本季擺脫衰退，但出口疲軟正在拖累工廠活動，並阻礙更廣泛的復甦。

按目的地區分，受汽車、汽車零組件和鋼材出貨量下降的拖累，日本 4 月份對最大貿易夥伴中國的出口年減 2.9%，繼 3 月份下跌 7.7% 之後，這是連續第五個月下跌。