路透調查：61% 美國人相信AI威脅人類未來

路透社 / 易普索 (Reuters/Ipsos) 週三 (17 日) 公布的民意調查顯示，61% 的受訪美國人表示，快速成長的人工智慧 (AI) 科技，可能危及人類的未來。

該民調發現，超過三分之二的美國人關切 AI 造成的負面影響，有 61% 的美國人相信 AI 可能對文明構成威脅，有 22% 的受訪者不這麼認為，有 17% 的受訪者仍不確定。

2020 年美國總統大選投給川普的選民中，有 70% 受訪者同意 AI 可能對人類構成威脅，當年投給拜登的選民有 60% 認為如此。

路透調查：61% 美國人相信 AI 威脅人類未來 (圖片：shutterstock)

就宗教信仰而言，福音派基督徒更可能「強烈同意」AI 帶給人類風險，其中有 32% 如此認為，非福音派基督徒的比例則是 24%。

儘管大多數美國人擔憂 AI 威脅，但犯罪和經濟問題是美國人更加關切的議題。有 77% 的人支持增加警察薪水打擊犯罪，82% 的人擔心經濟衰退的風險。

《生命未來研究所 (FLI)》美國政策主任 Landon Klein 表示：「美國人普遍擔心 AI 的負面影響」、「我們認為當前時刻類似於核時代的開始…。」

此前包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創辦人 Steve Wozniak、Stability AI 執行長 Emad Mostaque 等上千人透過非營利組織《生命未來研究所 (FLI)》發表公開信、呼籲針對比 GPT-4 更強大的系統暫停訓練 6 個月，理由是社會、人類可能面臨潛在風險。

Google X 團隊創始人 Sebastian Thrun 卻指出：「這些擔憂是非常合理的，但我認為近期輿論中缺乏是『我們為什麼要開始使用 AI？』AI 能提高人們的生活品質，幫助人們變得更有能力、更有效率。」

這項調查是在 5 月 9 日至 5 月 15 日期間線上進行。有 4,415 名美國成年受訪者參與，抽樣誤差在正負二個百分點以內。