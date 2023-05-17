前蘋果工程師遭指控為中企 竊取Apple Car商業機密

前蘋果工程師遭指控為中企 竊取Apple Car商業機密 (圖片：翻攝appleinsider)
前蘋果工程師遭指控為中企 竊取Apple Car商業機密 (圖片：翻攝appleinsider)

美國司法部週二 (16 日) 指控，前蘋果軟體工程師王偉寶 (Weibao Wang，音譯) 涉嫌為一家中企，竊取蘋果自動駕駛汽車 (Apple Car) 技術和數據，目前此人已逃往中國。

透過大量的證據和搜查，35 歲的中國公民王偉寶被美國司法部指控六項獨立的罪名，涉嫌竊取或企圖竊取蘋果自動駕駛系統的「整個自主原始碼」、追蹤系統、行為規畫及系統的硬體描述語言。

美國加州檢察官表示，王偉寶已經潛逃往中國，如果被引渡和定罪，他的每項罪名都將面臨最高十年監禁。

王偉寶是第三位因竊取 Apple Car 專案技術面臨指控的前蘋果員工。截稿前，蘋果拒絕就此案件發表評論。

美國司法部指控，前蘋果軟體工程師王偉寶 (Weibao Wang，音譯) 涉嫌為一家中企，竊取蘋果自動駕駛 (Apple Car) 技術和數據，目前此人已逃往中國。(圖片：翻攝 appleinsider)
美國司法部指控，前蘋果軟體工程師王偉寶 (Weibao Wang，音譯) 涉嫌為一家中企，竊取蘋果自動駕駛 (Apple Car) 技術和數據，目前此人已逃往中國。(圖片：翻攝 appleinsider)

張小浪 (Xiaolang Zhang，音譯) 是第一位遭指控非法取得 Apple Car 技術的前蘋果工程師，他竊取  Apple Car 計畫的內部文件，這份約 25 頁的文件包括自駕車電路板的工程原理圖，以及描述 Apple Car 原型車及需求的檔案。

張小浪在 2018 年 7 月 7 日試圖離開美國飛往中國時被捕，並在 2022 年 8 月認罪，他坦承曾在 2018 年企圖竊取 Apple Car 的商業機密，但他矢口否認是投奔小鵬汽車的商業間諜。

同樣是中國籍的前蘋果工程師陳繼忠 (Jizhong Chen，音譯) 也涉嫌為中國公司竊取多個蘋果商業機密檔案，並向具有競爭關係的中國公司投遞履歷。

陳繼忠在 2019 年 1 月被同僚認為行為可疑進而舉報，美國聯邦調查局 (FBI) 調查發現，陳繼忠將逾 2000 份 Apple Car  機密資料文件 (操作手冊、原理圖和圖解表) 備份到個人硬碟之上。他也在計畫前往中國前被捕，不過尚未認罪。

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