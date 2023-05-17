前蘋果工程師遭指控為中企 竊取Apple Car商業機密

美國司法部週二 (16 日) 指控，前蘋果軟體工程師王偉寶 (Weibao Wang，音譯) 涉嫌為一家中企，竊取蘋果自動駕駛汽車 (Apple Car) 技術和數據，目前此人已逃往中國。

透過大量的證據和搜查，35 歲的中國公民王偉寶被美國司法部指控六項獨立的罪名，涉嫌竊取或企圖竊取蘋果自動駕駛系統的「整個自主原始碼」、追蹤系統、行為規畫及系統的硬體描述語言。

美國加州檢察官表示，王偉寶已經潛逃往中國，如果被引渡和定罪，他的每項罪名都將面臨最高十年監禁。

王偉寶是第三位因竊取 Apple Car 專案技術面臨指控的前蘋果員工。截稿前，蘋果拒絕就此案件發表評論。

美國司法部指控，前蘋果軟體工程師王偉寶 (Weibao Wang，音譯) 涉嫌為一家中企，竊取蘋果自動駕駛 (Apple Car) 技術和數據，目前此人已逃往中國。(圖片：翻攝 appleinsider)

張小浪 (Xiaolang Zhang，音譯) 是第一位遭指控非法取得 Apple Car 技術的前蘋果工程師，他竊取 Apple Car 計畫的內部文件，這份約 25 頁的文件包括自駕車電路板的工程原理圖，以及描述 Apple Car 原型車及需求的檔案。

張小浪在 2018 年 7 月 7 日試圖離開美國飛往中國時被捕，並在 2022 年 8 月認罪，他坦承曾在 2018 年企圖竊取 Apple Car 的商業機密，但他矢口否認是投奔小鵬汽車的商業間諜。

同樣是中國籍的前蘋果工程師陳繼忠 (Jizhong Chen，音譯) 也涉嫌為中國公司竊取多個蘋果商業機密檔案，並向具有競爭關係的中國公司投遞履歷。

陳繼忠在 2019 年 1 月被同僚認為行為可疑進而舉報，美國聯邦調查局 (FBI) 調查發現，陳繼忠將逾 2000 份 Apple Car 機密資料文件 (操作手冊、原理圖和圖解表) 備份到個人硬碟之上。他也在計畫前往中國前被捕，不過尚未認罪。