傳蘋果6月開始量產iPhone 15面板

知名分析師、調研機構 DSCC 執行長 Ross Young 週二 (16 日) 透露，蘋果 iPhone 15 面板量產時間最早將在 6 月開始，以確保到年底供應充足。

相較於 iPhone 14 系列產品受到供應限制的嚴重影響，導致客戶無法在假期前及時購買新機，特別是高階機種， Young 週二透露，iPhone 15 面板的生產預計將於 6 月開始，這和過去蘋果 iPhone 正常量產時間表相吻合。

Young 提到，iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列的面板預計都將「提前量產」，這凸顯蘋果預計對這些特定型號的需求會更高。

iPhone 旗艦新機的生產準備工作於 1 月開始，但量產通常在 6 月至 7 月之間開始。

儘管面板量產進度按時間進行，但這不代表 iPhone 15 系列新機量產不會延遲。另一位分析師近日透露，由於堆疊傳感器良率問題，兩款 iPhone 15 生產可能延遲。

香港投資公司海通國際証券分析師 Jeff Pu 稱，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 機型將配備 48MP 像素後置鏡頭，由於該鏡頭使用的堆曡式傳感器可能面臨良率問題，這可能導致這兩種機型的生產延遲。