鉅亨美股雷達：蘋果傳6月量產iPhone 15面板 輝達市值正式超越波克夏

美股重要看點：
Target(TGT-US)、思科 (CSCO-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.517%。美股期貨週三 (17 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.75%，標普 500 期貨漲 0.32%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。
隨著提高債務上限談判繼續，投資人對美國經濟狀況感到擔憂，與會者表示雙方正在取得進展。必須在 6 月 1 日之前找到解決方案，否則將面臨美國債務違約的風險。
美國總統拜登和國會領導人週二 (16 日) 就債務上限舉行第二次談判，目前雙方仍有分歧，但拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 皆表示，談判富有成效，不排除週末達成協議的可能性。
投資人也持續評估 Fed 下一步的利率政策。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）周二（16 日）表示，自己期待能確信高通膨已被擊倒，但如有必要將支持進一步升息。
達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周二 (16 日) 表示，以幅度更小、頻率更低的步調升息，有助於貨幣政策導致金融不穩定的可能性。
Fed 過去一年已累計升息 5 個百分點，是 1980 年代以來最激烈的升息步調，而今年 3 月爆發區域銀行倒閉事件後，官員們對於利率政策的態度也漸趨謹慎。
美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，當前的信貸緊縮相當於升息 3 至 4 碼，敦促美聯準會 (Fed) 應暫緩對抗通膨。
Siegel 說道，他實際上認為銀行業危機造成的緊縮，相當於 Fed 升息 3 至 4 碼，如今正處於引發經濟衰退的危險境地，他也不贊成 Fed 本月初實施的升息 25 個基點。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 336.46 點，或 1.01%，收 33,012.14 點。
- 那斯達克指數下跌 22.16 點，或 0.18%，收 12,343.05 點。
- 標普 500 指數下跌 26.38 點，或 0.64%，收 4,109.9 點。
- 費城半導體指數下跌 3.94 點，或 0.13%，收 3,048.71 點。
今日重要總經數據：
- 美國 4 月新屋開工 (萬戶)，預估 139.8，前值 142
- 美國 4 月營建許可 (萬戶)，預估 143，前值 141.3
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
知名分析師、研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 週二 (16 日) 透露，蘋果 iPhone 15 面板量產時間最早將在 6 月開始，以確保到年底供應充足。
相較於 iPhone 14 系列產品受到供應限制的嚴重影響，導致客戶無法在假期前及時購買新機，特別是高階機種， Young 週二透露，iPhone 15 面板的生產預計將於 6 月開始，這和過去蘋果 iPhone 正常量產時間表相吻合。
2. 輝達 (NVDA-US)
投資人看好人工智慧 (AI) 前景，帶動輝達 (Nvidia) 今年來市值狂飆超過一倍，並在周二 (16 日) 以大約市值 7220 億美元成為全美第五大公司，超越「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway)。
Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 最近說：「我們認為，拜與 AI 和資料中心擴張的現有順風之賜，輝達業務有望繼續加速發展。」
3. 特斯拉 (TSLA-US)
特斯拉 (Tesla) 周二 (16 日) 召開年度股東大會，除了通過表決，讓特斯拉前技術長、Redwood Materials 現任執行長 JB Straubel 加入董事會以外，馬斯克也概述電動貨卡 Cybertruck、電動跑車 Roadster 等產品的交車與生產計畫，同時發表他對經濟前景的看法。
執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉將在今年交付首批 Cybertruck，且一旦開始生產，每年交車數應該能夠達到 25 萬至 50 萬輛。