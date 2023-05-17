鉅亨美股雷達：蘋果傳6月量產iPhone 15面板 輝達市值正式超越波克夏

美股重要看點：

Target(TGT-US)、思科 (CSCO-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.517%。美股期貨週三 (17 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.75%，標普 500 期貨漲 0.32%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。

隨著提高債務上限談判繼續，投資人對美國經濟狀況感到擔憂，與會者表示雙方正在取得進展。必須在 6 月 1 日之前找到解決方案，否則將面臨美國債務違約的風險。

美國總統拜登和國會領導人週二 (16 日) 就債務上限舉行第二次談判，目前雙方仍有分歧，但拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 皆表示，談判富有成效，不排除週末達成協議的可能性。

投資人也持續評估 Fed 下一步的利率政策。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）周二（16 日）表示，自己期待能確信高通膨已被擊倒，但如有必要將支持進一步升息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周二 (16 日) 表示，以幅度更小、頻率更低的步調升息，有助於貨幣政策導致金融不穩定的可能性。

Fed 過去一年已累計升息 5 個百分點，是 1980 年代以來最激烈的升息步調，而今年 3 月爆發區域銀行倒閉事件後，官員們對於利率政策的態度也漸趨謹慎。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，當前的信貸緊縮相當於升息 3 至 4 碼，敦促美聯準會 (Fed) 應暫緩對抗通膨。

Siegel 說道，他實際上認為銀行業危機造成的緊縮，相當於 Fed 升息 3 至 4 碼，如今正處於引發經濟衰退的危險境地，他也不贊成 Fed 本月初實施的升息 25 個基點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月新屋開工 (萬戶)，預估 139.8，前值 142

美國 4 月營建許可 (萬戶)，預估 143，前值 141.3

重要個股動態：

知名分析師、研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 週二 (16 日) 透露，蘋果 iPhone 15 面板量產時間最早將在 6 月開始，以確保到年底供應充足。

相較於 iPhone 14 系列產品受到供應限制的嚴重影響，導致客戶無法在假期前及時購買新機，特別是高階機種， Young 週二透露，iPhone 15 面板的生產預計將於 6 月開始，這和過去蘋果 iPhone 正常量產時間表相吻合。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

投資人看好人工智慧 (AI) 前景，帶動輝達 (Nvidia) 今年來市值狂飆超過一倍，並在周二 (16 日) 以大約市值 7220 億美元成為全美第五大公司，超越「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway)。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 最近說：「我們認為，拜與 AI 和資料中心擴張的現有順風之賜，輝達業務有望繼續加速發展。」

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (Tesla) 周二 (16 日) 召開年度股東大會，除了通過表決，讓特斯拉前技術長、Redwood Materials 現任執行長 JB Straubel 加入董事會以外，馬斯克也概述電動貨卡 Cybertruck、電動跑車 Roadster 等產品的交車與生產計畫，同時發表他對經濟前景的看法。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉將在今年交付首批 Cybertruck，且一旦開始生產，每年交車數應該能夠達到 25 萬至 50 萬輛。