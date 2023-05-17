QQQ全球第5大ETF，愛科技股的你一定要看！

QQQ 全名為「Invesco 那斯達克 100 指數 ETF」，規模為全球第 5 大 ETF，於 1999/3/10 成立、至今已 24 年，QQQ 母數篩選方式如下五點。

於那斯達克 (NASDAQ) 上市 非金融機構 企業最低資本 2 億美元以上 3 個月平均每日交易量至少 10 萬股 最低收盤價 3 美元以上

從母數中取市值前 100 大企業，並以市值加權，因此市值較大的公司權重較高，因交易所特性，選股方向以高度創新的科技、通訊等產業為主，可由以下兩個數據更具體的了解投資方向：

1. 高研發費用：顯示企業積極創新，根據那斯達克官網統計 2021 年加權研發支出，QQQ 企業為 131 億美元，高於 SPY 企業的 77 億。

(延伸閱讀：世界最大 SPY ETF 強在哪？)

2. 專利申請：代表研發投入有成效，截至 2021 年底，有 62 間公司 (約佔 QQQ 權重的 85%) 在關鍵技術領域申請專利，包含 3D 圖形、自然語言處理、穿戴技術等。

因此 QQQ 適合喜歡追求科技創新的投資人，搭上科技類美股的高成長列車的同時，也能夠承受其高波動性，若是想分散國家的投資人可選擇 VT(全世界股票 ETF)；想分散產業、交易所的投資人可選擇 VTI(美國整體股市 ETF)。

目前 QQQ 產業比例為：科技 58.89%；非必需消費品 19.15%；健康護理 6.31%；工業 4.82%；通訊 4.61%。前 10 大 QQQ 持股細項，佔比為 56.35%，前 15 大持股佔比為 63.35%，前 50 大持股佔比為 86.96%；前十大持股如下：

延伸閱讀：查看 QQQ 績效表現數據

代號 公司名 佔比 MSFT 微軟 13.37% AAPL 蘋果 12.67% AMZN 亞馬孫 6.27% NVDA 輝達 5.34% META META 4.08% GOOGL Alphabet Class A 3.78% GOOG Alphabet Class C 3.74% TSLA 特斯拉 3.00% PEP 百事可樂 2.03% AVGO 博通 1.96%

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