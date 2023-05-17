UPS亞洲產業報告 台灣具二大重要地位

全球大型物流業者 UPS(UPS-US) 今 (17) 日發布最新亞洲地區產業研究指出，近年來亞洲市場漸成全球消費需求中心，而隨著數位化加速、GDP 逐年提升和亞洲人口的都市化成長等趨勢，看好台灣具備半導體和電子科技中心的重要地位。

UPS 指出，包括澳洲、中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國和越南共 12 個亞洲重要市場的貿易，已占全球貿易總額的 88%，而台灣是亞洲重要的電子產品製造商，更是推動亞洲貿易顯著增長的因素之一。

UPS 預期，亞洲區貿易總額將從 2020 年的 4220 億美元成長至 2030 年達 1.1 兆美元，其中，高科技產品扮演重要角色，將持續推升後疫情時代的貿易成長，而台灣與澳洲、東協市場間的貿易往來，更是高科技產業成長的最大助力。

另一方面，UPS 指出，台灣第二大產業為工業製造和汽車業 (IM&A)，目前產值為 800 億美元，到 2030 年可達將近 2400 億美元，主要貿易對象包括南韓、日本以及中國和香港，也可望持續提供穩定的高價值貿易來源。

UPS 看好，台灣的物流網絡還有很大的數位化空間，但中小微型企業仍在依賴昂貴而耗時的紙本流程，尤其中小微型企業占台灣總體企業高達 98%，因此，UPS 將加強提供本土企業獲得所需要的資源與協助，實現在亞洲內部業務增長的願景。