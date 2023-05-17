〈焦點股〉美時營運維持高檔 攻上漲停衝破300元大關

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 在高毛利產品挹注下，第二季毛利率有望維持近 60% 高檔，加上肺癌學名藥 Nintedanib 有望本季認列授權里程碑金，激勵股價攻高突破 300 元大關，攻上漲停價 308.5 元，創新高，委買高掛 4600 張。

美時目前全年展望不變，今年營收成長 7-10%、毛利率站穩 50% 以上。不過根據法人最新報告指出，由於戒毒癮藥銷售狀況優於預期，加上亞太地區成長，看好全年營運有機會上修。

抗毒癮藥第一季銷售量優於預期，不只出貨量增加，價格也沒有太大差別，美時表示，雖然截至第一季潛在競爭者尚未出現，對於該產品前景仍保守看待。另外血癌用藥 Lenalidomide 在 2025 年前美國市場仍有市占受限，不過預計下半年取得日本藥證，很快就會有營收貢獻。

肺癌學名藥 Nintedanib 第一季取得美國暫定審查核可，目前已與國際藥廠 Sandoz 簽訂合約，預計第二季會認列授權里程碑金，不過上市時程仍無法確定，因為後續還會有專利官司問題。

美時第一季毛利率 59.85%，季增 15.73 個百分點、年增 16.49 個百分點；稅後純益 11.94 億元，季增 610.7%、年增 167.7%，每股純益 4.58 元。