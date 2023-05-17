〈中磊菲國新廠開幕〉出貨2成北美產品 二廠明年完工2025年總產能翻倍

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (17) 日舉行菲律賓新廠啟用典禮，董事長王煒指出，菲律賓一期新廠預期今年產能開出，將出貨北美 2 成產品，二期廠房預計明年完工，預計 2025 年總產能將翻倍達 4000 萬套。

王煒表示，菲律賓總投資金額超過 25 億比索，第一期占地兩萬平方公尺，產能 2000 萬套，目前二廠產能興建中，屆時總產能將成長至 4000 萬套，創造就業人數 5000 人，也規劃建置研發中心；產能配置上，目前中國、菲律賓各站 4 成，台灣、印度各占 1 成。

近年台廠海外佈局多瞄準越南、印度等地，針對中磊菲律賓拓展，王煒表示，當然可以追逐成本與政府優惠，但公司講究人才，與菲律賓長年已有合作，員工也具備自我成長動力。

另外，王煒表示，員工、管理階層溝通也非常重要，菲律賓人力具備英文能力，可與第一線員工溝通，加上人力供應未來 10-20 年無須擔心，加上離台灣近、越來越多產品往北美發展，因此選擇菲律賓來擴大產能。

新廠開幕典禮中，中磊並與菲律賓經濟特區管理署 (Philippine Economic Zone Authority, PEZA) 也共同簽署意向書 ( Letter of Intent, LOI)。

由於中磊是少數赴菲律賓設廠的台商，受到菲律賓重視，今日開幕典禮冠蓋雲集，菲律賓貿工部部長、次長、第二次長，PEZA 署長，卡蘭巴市長都到場參與盛會、致詞。