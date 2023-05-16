〈財報〉中國經濟復甦推動廣告營收成長 百度Q1營收、獲利超預期

中國搜尋引擎巨擘百度周二（16 日）公布 2023 會計年度第一季財報，受惠中國經濟復甦以及企業在廣告上的支出增加，該季營收成長一成、獲利年增近五成，雙雙超乎市場預期。第一季財報告公布後，百度美股 ADR 盤前走高。

截稿前，百度美股 ADR(BIDU-US) 周二盤前漲上 1.42%，每股暫報 129.42 美元；百度港股 (9888-HK) 周二收漲 2.81%，每股報 124.30 港元。

財報顯示，百度第一季（截至 3/31）營收年增 10% 至人民幣 311 億元（以下單位皆同），遠高市場預期的 300 億元，歸屬百度的淨利潤（non-GAAP）年增 48% 至 57 億元，也優於市場預期，主要得益於投資的公允價值收益；不計一次性項目，百度每股美國存託股票（ADS）獲利 16.10 元，高於華爾街預期的 12.46 元。

圖：百度財報

百度第一季核心營收報 230 億元，年增 8%，高於預期的 233 億元。具體來看，百度核心的第一季線上行銷收入成長 6% 至 166 億元，而受惠人工智慧（AI）及雲端業務推動，非線上行銷收入成長 11% 至 64 億元；來自愛奇藝的營收年增 15% 至 83 億元，高於市場預期的 78.8 億元。

圖：百度財報

值得注意的是，百度智能雲在第一季實現獲利（non-GAAP），營收年增 8% 至 42 億美元。與此同時，百度智能雲持續為關鍵客戶構建標準化、規模化的 AI 解決方案，推動智能雲利潤成長。

百度行動生態在第一季也保持成長態勢，線上行銷營收成長 6% 至 166 億元，推動利潤成長並貢獻強勁的現金流。用戶方面，百度 App 月活躍用戶達 6.57 億，年增 4%；另外，電商營收成為行動生態的新亮點，第一季百度搜索促成的單季商品交易總額（GMV）年增 55%。

智慧駕駛方面，今年第一季百度自駕服務蘿蔔快跑訂單量約為 66 萬筆，年增 236%。其他業務方面，根據 IDC 和 Canalys 數據，小度在 2022 年中國智慧音箱和智慧螢幕的出貨量中均排名第一。

百度創始人、董事長兼執行長李彦宏周二表示公司計劃將生成式 AI 驅動的聊天機器人「穩步整合」到所有業務中，不過並未給出具體的時間。百度備受矚目的聊天機器人「文心一言」（Ernie bot）儘管已在今年 3 月亮相但並未正式推出，該聊天機器人被視為與 ChatGPT 競爭的勁敵。

百度的第一季業績表明，在經歷中國兩年的監管打擊和新冠肺炎限制之後，這家中國最大的網路公司在重振營運方面取得一些進展。該公司今年向 OpenAI 的 ChatGPT 發起來自中國的首個重大反擊，引發從阿裡巴巴集團 (BABA-US) 到商湯科技集團（SenseTime Group Inc.）等國內競爭對手競相展示自己的生成式 AI 平台。

巴克萊分析師在百度公布前的報告中寫道，百度的廣告業務需求出現不錯的反彈，尤其是在中國春節後，隨著時序進入第二季，復甦可能會加速。不過對中國今年經濟復甦和廣告業的前景保持樂觀。