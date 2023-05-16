房價不能納CPI？央行給這個解釋

對於有若干學者呼籲主計總處仿效歐元區著手試編「房價」納入消費者物價指數 (CPI)，並提供中央銀行作為貨幣政策的參考指標，央行今 (16) 日對此發出聲明強調，「房租」才會納入 CPI，原因在於，一般住宅市場房價屬資產價格，並提到，南韓甚至未將自有住宅設算租金納入 CPI。

央行說明，CPI 是衡量一般家庭購買「消費性」商品和服務的價格變動情形，一般住宅市場房價屬資產價格，因而不會納入 CPI 衡量，而住宅提供的居住服務成本如「房租」才會納入。

央行進一步指出，房租可分成租屋者支付的「實際市場住宅租金」和「自有住宅設算租金」，CPI 若將以上二者同時納入，較能反映實際的居住服務成本。

圖表：央行提供。

另一方面，央行強調，我國主計總處與美、日、英等多數國家均已將「自有住宅設算租金」納入 CPI 統計，且目前歐元區並未將「自有住宅設算租金」納入其 CPI(即調和消費者物價指數 (HICP)) 統計，大多數國家分別採不同的估算方法。

其中，台灣和美、日、英等多數國家採租金等值法；加拿大、瑞典、冰島等部分國家採使用者成本法；澳大利亞、紐西蘭等少數國家採淨取得法；愛爾蘭等極少數國家採支付法。至於南韓、歐元區等，則未納入。

此外，央行提到，歐盟統計局 (Eurostat) 和歐洲央行 (ECB) 等單位於 10 多年前開始合作研議將「自有住宅設算租金」納入 HICP，遲至近年才發布試編結果，且仍存在若干問題尚待釐清，例如，(1) 目前歐元區對自有住宅成本的衡量，尚未能將資產性質 (土地價格) 和消費性質 (房屋價格) 做適當的分離，(2) 歐元區自有住宅成本屬季度資料、延遲較久，若將其納入 HICP 計算，不利通膨指標的即時性。